ВСУ отразили все атаки армии РФ и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь: произошло 17 боевых столкновений – Генштаб

На протяжении суток 25 сентября Силы обороны 17 раз вступили в сражение с противником вдоль всей линии фронта. При этом наши защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав сводку на Facebook. Российские войска продолжают обстреливать территорию нашей страны всеми средствами, которые есть у них в арсенале.

"Оккупанты на протяжении дня нанесли удары 12 крылатыми ракетами "Калибр", двумя противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и 19 иранскими ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" по припортовой инфраструктуре Одесской области. Противовоздушной обороной уничтожены 11 крылатых ракет "Калибр и все 19 "шахедов". Всего враг нанес 14 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", – указано в сообщении.

Военные подчеркнули, что в результате этой агрессии не обошлось без жертв мирных жителей. Также были повреждены или разрушены жилые дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Видео дня

Что касается обстановки на фронтовой линии, то она сложилась следующей:

на Волынском и Полесском направлениям оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах;

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационных ударов возле Леоновки Черниговской области, Поповки и Пономаренко Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Клюсы, Блешня, Гремячка, Костобобров Черниговской области; Белая Береза, Волфин, Мирополье, Рясное, Пожня Сумской области и Огурцово, Гатище, Нестерное, Бударки Харьковской области;

на Купянском направлении противник нанес авиационных ударов неподалеку от Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Новомлынск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области;

на Лиманском направлении авиационных ударов врага подверглись населенные пункты Надежда, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Васюковка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Заречное, Диброва, Федоровка, Никифоровка Донецкой области;

на Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника в районе Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар у Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области;

на Авдеевском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой области;

на Марьинском направлении на протяжении суток наши защитники успешно отразили 7 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар в районе этого населенного пункта. Под огнем окупантов находилось более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка, Курахово Донецкой области;на Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива Урожайное Донецкой области;

на Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов вблизи Вербового и Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 30 населенным пунктам, в частности Красное, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки, Каменское Запорожской области;

на Херсонском направлении авиационных ударов получили Берислав, Одрадокаменка, Ольговка, Львов Херсонской области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов Херсонской области, в том числе Херсон, Токаревка, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сводках разведки Великобритании отметили, что за последнюю неделю войска России предприняли согласованные усилия по проведению локальных контратак против наступающих украинских сил как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях. В обоих районах ВСУ отбили атаки противника и сохранили контроль над недавно освобожденной территорией.

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