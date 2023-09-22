ВСУ отразили все атаки армии РФ и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь: произошло 25 боевых столкновений – Генштаб

В течение суток на линии фронта в Украине произошло 25 боевых столкновений между российскими оккупантами и нашими Силами обороны. Украинские военные отразили вражеские штурмы на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Об этом сказано в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за пятницу, 22 сентября, опубликованной в Facebook. В то же время воины Вооруженных сил Украины продолжают идти вперед на Мелитопольском направлении. Также штурмовые действия продолжаются и на Донетчине – на Бахмутском направлении. Наши защитники наносят врагу потери в живой силе и технике, истощая армию РФ вдоль всей линии фронта.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитным ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитных ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника", – говорится в сообщении.

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В то же время оккупанты не прекращают атаковать позиции ВСУ и терроризировать гражданское население. За сутки россияне нанесли 5 ракетных и 40 авиационных ударов, совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, от ракетных ударов страны-агрессора пострадали мирные жители Юрковки Запорожской области и Кременчуга Полтавской области. Там были повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Запорожском направлении Силы обороны Украины успешно отбили атаку врага в районе Работино Запорожской области. Противник в течение суток нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Работино. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Белогорье, Орехов, Щербаки, Павловка, Лобковое Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Антоновка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам Херсонщины, среди них Херсон, Никольское, Садовое, Зеленовка и Чернобаевка.

На Марьинском направлении в течение суток воины ВСУ успешно отразили 11 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки, Марьинки, Парасковеевки. Также под огнем оккупантов было более 10 населенных пунктов, среди них Марьинка, Георгиевка, Острое, Антоновка, Екатериновка и Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Водяного и Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное и Урожайное.

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Миньковки, Орехово-Васильевки и Григоровки Донецкой области. Врага пытался восстановить утраченные позиции в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел. Армия РФ нанесла авиационные удары неподалеку от Богдановки, Клещиевки и Пивничного Донецкой области. Кроме того, под артиллерийским и минометным огнем россиян оказались более 25 населенных пунктов Донетчины, в том числе Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Дылеевка.

На Авдеевском направлении наши военные успешно отразили атаку противника в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам Донетчины, среди которых Новокалиновое, Очеретино, Бердичи, Авдеевка, Орловка и Первомайское.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар возле Бологовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов Харьковщины, в частности Фиголовка, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Кисловка и Табаевка.

На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Копанки, Серебрянка, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменное, Переездное, Федоровка на Донетчине.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах и продолжает наносить удары с территории РФ. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Блешня, Прогресс, Янжуловка Черниговской области; Ободы, Кондратовка, Миропольское, Степок, Покровка, Пожня Сумской области и Огурцово, Плетеновка, Чугуновка, Бологовка Харьковской области.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Пока не выявлены признаки формирования врагом наступательных группировок. Тем временем определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Севастополе 22 сентября прогремели мощные взрывы. Был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ, а в минобороны страны-агрессора заявили об одном погибшем военном.

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