ВСУ по-хитрому используют танки Abrams: какие преимущества дает новая тактика

Военные Сил обороны Украины комбинировано используют советскую и западную бронетехнику на фронте. Защитники Украины придумывают разные тактики для того, чтобы эта военная техника успешно дополняла и усиливала друг друга во время боев на передовой.

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Об этом говорится в материале издания Forbes. Как пишет автор материала, сочетание в одном бою западной и советской техники стало заметным во время контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

Тогда аналитики заметили использование украинскими войсками немецких танков Leopard 2 и американских БМП Bradley рядом с советскими танками T-64 и T-72. Теперь на передовой появились еще танки М-1 Abrams, которые Украине передал Вашингтон. Этой техники, как отмечается, у ВСУ маленькое количество, но она стала очень полезной на фронте.

У танков Abrams лучшие сенсорные возможности среди всех танков, которые есть на вооружении Украины. Поэтому М1 Abrams в первую очередь стоит рассматривать не столько как танк, сколько как сенсорную платформу.

Благодаря системе теплового видения SADA-II этот танк мог бы действовать совместно с основными боевыми танками советского образца, оптика которых менее функциональна. Экипаж Abrams может обнаруживать цели на большом расстоянии и передавать их координаты по радио другим украинским экипажам.

"Abrams имеет лучшие датчики из всех украинских танков. Благодаря системе теплового видения SADA-II 69-тонный четырехместный М-1 может обнаруживать цели на расстоянии до пяти миль (8 км) - дальше, чем все другие основные боевые танки в 23-месячной войне России против Украины", – говорится в статье.

Кроме того, существует вероятность, что полученные Украиной американские танки и БМП оснащены бортовой системой Blue Force Tracker, которая регистрирует на цифровой карте расположение дружественных сил.

"Если украинские Abrams и Bradley смогут делиться ситуационной осведомленностью через свои сетевые трекеры Blue Force, а не через голосовое радио, они могут стать лучшей командой, чем, скажем, Leopard 2 и Bradley", – пишет издание.

Сочетание "Абрамса" с другими боевыми машинами также предоставляет команде отличные возможности для ночных боев. М-1 с высококачественными тепловизионными прицелами видит почти так же хорошо ночью, как и днем, на расстоянии нескольких миль. Зато российский Т-72Б образца 2022 года имеет довольно примитивный тепловизионный прицел, который работает на расстоянии менее двух километров.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение четырех месяцев наступательных действий под Авдеевкой потери россиян уже сопоставимы с потерями СССР на войне в Афганистане. Об этом в рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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