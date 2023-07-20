ВСУ побеждают численно превосходящего врага благодаря мотивации и креативу, это нужно поддерживать, – Рахманин

Сильными сторонами украинских Вооруженных сил, которые позволяют добиваться успеха, даже когда враг преобладает численно, являются мотивация бойцов, креативность и инициативность. И введение стандартов НАТО в украинском войске поощряет командный состав проявлять инициативу и брать ответственность на себя, при этом предоставляя больше свободы и в принятии решений, и в кадровых вопросах.

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На этом настаивает народный депутат "Голоса", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Важным шагом вперед в увеличении самостоятельности командиров стал прошлогодний приказ министерства обороны N126. Он предоставил право командирам отдельных воинских частей, в частности комбатам отдельных батальонов (как следует из разъяснений МО в ответ на мое депутатское обращение), самостоятельно осуществлять назначение на любые должности и присваивать военные звания подчиненным до главного сержанта включительно. Безусловным позитивом стало вступление в силу недавно принятого парламентом закона, который позволит опытным военнослужащим получать офицерские звания даже при отсутствии высшего образования", – объясняет народный депутат.

По словам Сергея Рахманина, сейчас от правительства и Министерства обороны ожидают перемен.

"Они будут касаться упрощения процедуры списания использованных или уничтоженных во время боевых действий боеприпасов, вооружения и БПЛА. А также окончательных преобразований в области военного делопроизводства, освободивших офицеров от бремени бумажной "кабалы" и освободивших время для реальной боевой работы.

Западные специалисты неоднократно отмечали скорость, с которой наши воины овладевают сложными образцами техники, находчивость при использовании нового вооружения и изобретательность во время ремонта", – отмечает представитель "Голоса".