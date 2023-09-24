ВСУ подбили огневую позицию врага, а затем дроном догнали убегающих оккупантов. Видео

Украинские воины с помощью FPV-дрона подбили огневую позицию российских оккупантов на одном из направлений фронта. Раненых захватчиков враг попытался эвакуировать на бронетранспортере, но другой БПЛА-камикадзе догнал и его.

Видео этого "происшествия" опубликовал в Telegram-канале Сергей Стерненко. Он поблагодарил украинцев за активные донаты защитникам на дроны (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

По его словам, на кадры попала работа FPV-дронов с красноречивым названием RUSOREZ. Ими руководили операторы из 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.

На видео видны два удара: первый по вражеской позиции, расположенной прямо за железнодорожным путем. Откуда оккупанты могли вести огонь по украинским военным.

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А другой удар пришелся по многоцелевому бронетранспортеру, который, загрузив на "борт" раненых оккупантов, выехал из кустов и направился на эвакуацию.

"Была у кац*пов избушка, но к ней пришел FPV-дрон RUSOREZ. После этого одному из кацапов внезапно стало очень плохо, приехала МТ-ЛБ, но и к ней дрон также пришел", – прокомментировал Стерненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Лиманском направлении бойцы 63-й ОМБр ВСУ ударили из дрона по складу БК врага и оккупантам. На кадры попало, как захватчики убегали от снарядов с неба.

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