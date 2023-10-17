Удары по аэродромам в Луганске и Бердянске свидетельствуют о наличии у ВСУ уникальных и мощных дальнобойный возможностей. Чего только стоит истерика оккупантов в телеграм-каналах, утверждающих, что их армейская авиация (а на этих аэродромах были размещены именно вертолеты) получила сильнейший урон за всю войну. ПВО удар отразить не смогла.

В украинском Генштабе, комментируя удары, заявили, что отработали ракетные войска и артиллерия, что сужает круг "подозреваемых" касаемо систем, применяемых с наземных пусковых установок. То есть, это не Шторм Шедоу или ударные БПЛА били по аэродромам. Позже появились фото, якобы, кассетного суббоеприпаса М74, найденого на одном из аэродромов. Этот боеприпас является составляющей долгожданных АТАКМС.

Очень вероятно то, что удары по Бердянску и Луганску были нанесены баллистическими ракетами МGМ140 системы АТАКМС с кассетной боевой частью. Такие ракеты очень эффективны против площадных целей, например таких, как рассредоточенные на аэродромах вертолеты, обнесенные по бокам насыпями и мешками с песком. В старой версии ракеты МGМ140 Блок 1 более 900 небольших кассетных осколочных боеприпасов М74.

Даже если удар был нанесен и не АТАКМСом, это не меняет того факта, что ВСУ получили возможность бить на большую глубину и бить действительно мощно, точно и больно для противника. И это еще в Украину не доехала первая партия GLSDB. Похоже, что скоро для оккупантов жизнь резко ухудшиться.