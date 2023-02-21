ВСУ получили вторую антидронную систему от Фонда Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара в рамках проекта "++ для ВСУ" передал защитникам уже вторую систему обнаружения дронов. Теперь в паре они будут работать более эффективно, говорится в сюжете телеканала LIVE.

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В Фонде отмечают, что недавно закупали аналогичную антидронную систему и передавали ее на передовую. Где, по словам бойцов, она отлично себя зарекомендовала. Поэтому было решено выделить еще более 2 млн. грн. на закупку уже второго "антидрона", ведь в паре они будут работать еще более эффективно.

"Сегодня я, как и каждый украинец, с замиранием сердца слежу за напряженной и постоянно меняющейся ситуацией на фронте. Из-за такой динамичности мы постоянно получаем все новые запросы от военных – и всегда пытаемся реагировать мгновенно. Сейчас возникла потребность в противодронных системах, и наш Фонд пытается ее максимально закрыть. Потому что наш приоритет – это сохранение жизни украинских воинов, повышение эффективности выполнения боевых задач и приближение победы", – подчеркнул основатель Фонда Вадим Столар.

"Эта война характерна применением высокотехнологичного оружия. Важную роль на поле боя играют небольшие малозаметные дроны. Они несут большую опасность, ведь кроме выполнения разведывательных функций могут доставлять взрывчатку. К сожалению, об этом мы знаем не понаслышке - родственник нашей волонтерки как раз попал в такую ситуацию. От сброшенной с беспилотника взрывчатки ему сильно покалечило ноги, а его командир погиб. Мы должны держать руку на пульсе, чтобы максимально обезопасить наших защитников от таких ситуаций. Получив запрос от военных на противодронную систему, – отреагировали мгновенно", – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько

Отметим, что детектор дронов Rantelon DTS-2458 позволяет обнаруживать не только дроны в воздушном пространстве, но и фиксировать место их пультов управления, а значит и операторов. Это поможет нашим защитникам более эффективно выполнять боевые задания и сохранить их жизнь.

"Благодарим Фонд Вадима Столара за оказанную помощь - прибор для обнаружения дронов. Эта техника будет помогать нам уничтожать врага и приближать нашу общую победу", - подчеркнули военнослужащие В/Ч 4638, получившие "антидрон".

Со своей стороны в Фонде заявили, что будут и дальше максимально помогать нашим защитникам – в том числе и высокотехнологичными системами противодронной борьбы.

"Верим в ВСУ, верим в Украину, вместе приближаем нашу победу!" – отметили представители Фонда.

Благотворительный фонд Вадима Столара с начала масштабного вторжения помогает как гражданским в тылу, так и военным на фронте. Защитники получают от волонтеров разнообразную амуницию, средства защиты, дроны, тепловизоры, автомобильную технику – в частности, бронированную и оборудованную под медицинские нужды.

Фондом были переданы материально-технические средства и снаряжение:

– средства связи, наблюдения, квадрокоптеры и другая спецтехника – 262 единицы;

– военная одежда и дополнительная экипировка – 30910 единиц;

– бронированные транспортные средства и другие специализированные авто – 24 единицы.