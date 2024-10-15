ВСУ помешали врагу продвинуться вглубь нашей территории: на фронте произошло 164 боевых столкновения – Генштаб

За неполные сутки 15 октября (по состоянию на 22:00) на фронте в Украине произошло 164 боевых столкновения. Наибольшее количество сражений состоялось на Кураховском (40) и Покровском (25) направлениях.

Видео дня

Сводку об оперативной ситуации опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил. "Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение", – сообщили в ведомстве.

Армия РФ нанесла 42 авиаудара по территории Украины, сбросив 84 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, было задействовано 644 дрона-камикадзе и совершено более 3300 обстрелов.

На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать у Волчанска и Старицы. Авиация страны-агрессора атаковала Малые Проходы управляемыми бомбами.

На Купянском направлении враг пытался наступать возле Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого. 12 боев закончились, семь (на 22:00) еще продолжались.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали Силы обороны вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского. Наши защитники остановили все вражеские атаки.

Агрессор трижды штурмовал наши позиции на Краматорском направлении вблизи Калиновки, Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении при поддержке бомбардировочной авиации враг совершил девять штурмов. Россияне штурмовали у Торецка, Дачного и Щербиновки. Все атаки отбиты.

С начала этих суток противник 25 раз атаковал в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Проминя, Красного Яра, Селидового и Крутого Яра, что на Покровском направлении. Наши Герои отразили 24 атаки, одно боевое столкновение еще продолжалось.

На Кураховском направлении противник предпринял 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Кременной Балки, Новодмитровки, Цукуриного, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки, Екатериновки. 32 столкновения завершены, еще два продолжались.

На Времивском направлении ВС РФ дважды пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Раздольного и Богоявления.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение недалеко от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать наши позиции.

На других направлениях – без особых изменений.

В ГШ ВСУ 15 октября отметили воинов 35 отдельной бригады морской пехоты и 15 отдельного горно-штурмового батальона. Они "эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", сообщила пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Отдельно они поговорили об операции на территории Курской области России. 15 октября президент заявил, что там наши воины продолжают выполнять задания, определенные военным руководством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!