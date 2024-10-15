'Продолжаем реализовывать определенные задачи': Зеленский рассказал о ситуации в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Отдельно они поговорили об операции на территории Курской области России.

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Глава государства заявил, что там наши воины продолжают выполнять задания, определенные военным руководством. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении к украинцам во вторник, 15 октября. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

"Обязательно – доклад главкома Сырского. Касательно фронта. Ситуация непростая, но держим позиции, и я благодарен каждой бригаде, каждому солдату, сержанту и офицеру, которые обеспечивают нашу стойкость.

Отдельно – Курская операция. Определенные задачи продолжаем реализовывать", – сообщил президент.

Напомним: 10-11 сентября войска Российской Федерации начали активные контратаки на Курщине.

Месяц спустя украинские силы все еще удерживают большую часть территории, однако у ВС РФ также есть продвижение. Согласно отчету Института изучения войны за 14 октября, россияне отбили территорию на главном украинском выступе на Курщине. Теперь враг находится примерно в семи километрах от окраин Суджи.

В США предполагают, что Украина сможет удерживать часть Курской области РФ еще как минимум несколько месяцев.

В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 15 октября сообщается, что операция на Курщине продолжается. Авиация противника за неполные сутки применила по меньшей мере восемь КАБов для ударов по своей же территории.

В Центра противодействия дезинформации отметили: обстановка на этом участке фронта остается динамичной.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус прокомментировал операцию ВСУ на Курщине, назвав ее "впечатляющим наступлением". Он считает, что безрассудство кремлевского диктатора Владимира Путина предоставило Украине важное время для активных действий.

– По словам главкома Александра Сырского, в Курскую область после начала операции Сил обороны Украины командование государства-агрессора направило около 50 000 военных.

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