"Продолжаем реализовывать определенные задачи": Зеленский рассказал о ситуации в Курской области
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Отдельно они поговорили об операции на территории Курской области России.
Глава государства заявил, что там наши воины продолжают выполнять задания, определенные военным руководством. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении к украинцам во вторник, 15 октября. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.
"Обязательно – доклад главкома Сырского. Касательно фронта. Ситуация непростая, но держим позиции, и я благодарен каждой бригаде, каждому солдату, сержанту и офицеру, которые обеспечивают нашу стойкость.
Отдельно – Курская операция. Определенные задачи продолжаем реализовывать", – сообщил президент.
Напомним: 10-11 сентября войска Российской Федерации начали активные контратаки на Курщине.
Месяц спустя украинские силы все еще удерживают большую часть территории, однако у ВС РФ также есть продвижение. Согласно отчету Института изучения войны за 14 октября, россияне отбили территорию на главном украинском выступе на Курщине. Теперь враг находится примерно в семи километрах от окраин Суджи.
В США предполагают, что Украина сможет удерживать часть Курской области РФ еще как минимум несколько месяцев.
В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 15 октября сообщается, что операция на Курщине продолжается. Авиация противника за неполные сутки применила по меньшей мере восемь КАБов для ударов по своей же территории.
В Центра противодействия дезинформации отметили: обстановка на этом участке фронта остается динамичной.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус прокомментировал операцию ВСУ на Курщине, назвав ее "впечатляющим наступлением". Он считает, что безрассудство кремлевского диктатора Владимира Путина предоставило Украине важное время для активных действий.
– По словам главкома Александра Сырского, в Курскую область после начала операции Сил обороны Украины командование государства-агрессора направило около 50 000 военных.
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