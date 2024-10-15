Силы обороны срывают наступательные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

Продолжаются девятьсот шестьдесят пятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. Украинские защитники срывают наступательные планы врага и уничтожают окупантов и их технику.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 15 октября 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что всего с начала этих суток произошло 96 боевых столкновений.

Российские обстрелы

От огня вражеской артиллерии и минометов Сумской области пострадали общины населенных пунктов Обода и Басовка; кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Товстодубового, Сваркового и Юнаковки.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении противник безрезультатно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении враг 18 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Кучеривки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. 11 боеприкосновений до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

На Лиманском направлении захватническая армия при поддержке штурмовой авиации совершила 13 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского. Девять боеприкосновений завершились, еще четыре – продолжаются.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отразили две атаки российских захватчиков вблизи Калиновки и Предтечино.

На Торецком направлении произошло семь вражеских атак в районе Торецкая, Дачного и Щербиновки. Украинские воины остановили все. В основном агрессор концентрирует свои усилия на Торецке, активно применяя бомбардировочную авиацию.

На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Селидового и Крутого Яра.

Силы обороны сдерживают напор и отразили 11 атак противника, три боестолкновения – еще продолжаются. В то же время авиация противника бомбила населенный пункт Сухая Балка, сбросив три управляемых бомбы.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 30 раз в сторону Кременной Балки, Новодмитровки, Цукуриного, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Екатериновки. Шестнадцать попыток окупантов продвинуться вперед уже отбито.

На Времивском направлении произошло одно боеприкосновение вблизи Раздольного.

На Ореховском направлении оккупационные войска тщетно атаковали близ Малой Токмачки.

В Приднепровском направлении враг однажды штурмовал позиции наших защитников.

Операция в Курской области продолжается. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о пяти авиационных ударах с применением восьми КАБ.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия РФ продолжает активное наступление на Краматорском направлении, пытаясь захватить Времен Яр. В то же время, захватчики используют привычную для себя тактику террора и уравнивают город с землей.

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