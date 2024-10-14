'За день может быть 3-4 штурма': в ВСУ заявили о 'критически тяжелой' ситуации в Часовом Яре

Российская оккупационная армия продолжает активное наступление на Краматорском направлении и пытается захватить Часов Яр. При этом захватчики используют привычную для себя тактику террора и сравнивают город с землей.

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Россияне активно применяют для обстрела города неуправляемые ракеты и авиабомбы. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак.

По его словам, на сегодняшний день в Часовом Яру сложилась критически сложная ситуация. Военный отметил, что за последние три недели враг ежедневно проводил штурмовые действия.

"Не было ни одного дня, когда оккупанты не устраивали штурмы. За день их может быть 3-4. Вместе с тем враг применяет артиллерию, дроны, авиацию. Город разрушается КАБами", – рассказал представитель 24-й ОМБр.

Также Петричак подчеркнул, что кроме КАБов по городу регулярно совершаются атаки с применением неуправляемых авиационных ракеты. Таким образом российские террористы фактически сравнивают Часов Яр с землей.

"На данный момент линия фронта остается неизменной, пролегает по каналу Северский Донец – Донбасс, но ситуация там критически тяжелая", – подчеркнул Петричак.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора России готовятся усилить давление в направлении города Часов Яр Донецкой области. Сейчас враг перебрасывает туда подкрепление.

Напомним, российская оккупационная армия попыталась продвинуться на Бердянском направлении. В результате штурмовых действий врагу удалось закрепиться в лесополосе в районе населенного пункта Левадное.

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