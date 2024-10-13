Задействовали штурмовые группы: появились данные о продвижении оккупантов на Бердянском направлении. Карта

Российская оккупационная армия попыталась продвинуться на Бердянском направлении. В результате штурмовых действий врагу удалось закрепиться в лесополосе в районе населенного пункта Левадное.

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Также противник совершает подготовку к дальнейшим наступательным действиям. Об этом сообщает Telegram-канал "Николаевский Ванёк".

Украинские военнослужащие дают отпор российским захватчикам, но ситуацию усугубляет отсутствие фортификаций. Мониторинговый канал отмечает, что ситуация похожа с тем, как враг наступал на Волчанск в Харьковской области.

При этом отмечается, что разведка предоставила абсолютно все данные о планах противника продвинуться вперед на Бердянском направлении. Однако несмотря на заблаговременно полученную информацию, некоторые опорные пункты были утеряны.

В результате штурмовых действий враг продвинулся впритык к населенному пункту Левадное. Кроме того, путинской армии удалось продвинуться в направлении Новодаровки.

Напомним, российская оккупационная армия проводит атакующие действия в Курской области, пытаясь вернуть под свой контроль территории. По состоянию на 11 октября захватчики отбили почти два десятка населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Силах обороны 2 октября официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара на Донетчине. Решение было принято из-за угрозы оцепления города и для сохранения личного состава и боевой техники.

Ранее глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что враг будет стараться максимально использовать захваченный Угледар в свою пользу, но на этом пути у него много трудностей. В частности, речь идет об отсутствии нужной инфраструктуры, а также о том, что впереди зима.

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