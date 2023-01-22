ВСУ попали в VIP-больницу оккупантов, где тайно лечили кадыровцев

В субботу, 21 января, Вооруженные силы Украины нанесли удар с РСЗО HIMARS по бывшему профилакторию машиностроительного завода во временно оккупированной Кадиевке (экс-Стаханов) Луганской области. Там оккупанты обустроили VIP-госпиталь, в котором лечились исключительно кадыровцы.

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Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Отмечается, что имел место прилет не менее шести ракет. Эту же информацию подтверждают пропагандистские ресурсы так называемой "ЛНР" и публикуют фото разрушенного профилактория (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Местные жители пишут, что VIP-больница на территории профилактория машиностроительного завода была настолько засекречена, что даже не все местные о нем знали. Однако это не стало препятствием для украинских партизан, которые разведали и передали координаты для ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по тылу российских оккупационных войск. За последние дни наши защитники уничтожили три больших склада БК.

Всего же на 22 января российская армия в Украине потеряла 120 760 человек убитыми и по меньшей мере втрое больше ранеными. Также войска РФ потеряли тысячи единиц военной техники.

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