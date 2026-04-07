ВСУ поразили нефтяной терминал 'Усть-Луга Ойл' в России: в Генштабе рассказали подробности

В ночь на вторник, 7 апреля украинские войска нанесли поражение по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Объект расположен в Слободке, Ленинградской области России.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Указанный объект, как отмечается, является важным элементом экспортной инфраструктуры российской нефти.

Как заявили в Генштабе, масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В то же время, как добавляется, уточнены результаты поражений объектов нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры России на территории Приморска.

В Генштабе отметили, что в результате атаки на порт "Транснефть-Порт Приморск" повреждены три резервуара типа РВСП-20000 с последующим воспламенением нефтепродуктов.

Заметим, что РВСП-20000 – нефтяной резервуар, объемом 20 000 кубометров. Это типичная конструкция, которая используется для длительного хранения нефти, нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей.

Также уточнено, что во время поражения атаки по ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" повреждены элементы установок первичной переработки сырой нефти АВТ-6 и АВТ-1 и установки 19/6, задействованной в производстве нефтяных битумов.

