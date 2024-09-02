ВСУ придется отойти еще дальше от Покровска? Селезнев объяснил, стоит ли верить 'пугалкам' западных СМИ

К Покровску за последние недели стремительно приблизилась линия фронта. Сейчас российская армия находится в 10 км от города. На этом фоне в западной прессе даже появились пугалки, что украинские военные уже морально готовятся к защите Днепра. Однако на самом деле оккупанты действуют на грани своих возможностей и не имеют ресурсов для проведения наступательных действий в течение ближайших нескольких месяцев.

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О том, действительно ли ВСУ придется отойти еще дальше от Покровска и чего ждать в ближайшее время на фронте, рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA военный эксперт Владислав Селезнев.

Эксперт отметил, что на самом деле ресурсов в российской армии недостаточно. Он обратил внимание на то, что враг замедлил свои продвижения в сторону Покровска и объяснил почему.

"Сейчас враг имеет достаточно серьезное преимущество во всех составляющих, и в основном составе, и в вооружении, и в бронетехнике. Однако, в определенной степени, замедлил свои продвижения в сторону Покровска, чтобы стабилизировать свои фланги. Российские генералы совершенно четко понимают: если они будут бездумно стирать вперед, скорее всего, украинская армия буквально срежет фланги и возьмет в окружение передовой штурмовой отряд российской армии.

По словам эксперта, россияне начинают усиливать и расширять свои фланги, чтобы таким образом обезопасить их от удара украинских сил.

"Фактически, сейчас российская армия, действуя на грани своих возможностей, не имеет ресурсов для проведения наступательных действий в течение следующих нескольких месяцев. Ей очень нужна та же оперативная пауза. Для того, чтобы двинуться в сторону Днепра, Путину не хватает огромного количества как самого состава". бронетехники, так же и боеприпасов", – говорит военный эксперт.

Также Селезнев отметил, что враг имеет хлопоты и на других участках фронта, а на территории Курской области для него вообще кризисная ситуация.

"Потому что он до сих пор не смог стабилизировать украинский плацдарм, который в последнее время создан и расширяется на территории Курской области. Поэтому я не столь негативно настроен на варианты развития ситуации на поле боя, в частности в районе Покровска", – говорит эксперт.

По его словам, в ближайшее время путинская армия может перейти от наступления к обороне.

"Если украинский генерал Буданов не ошибается, в ближайшее время мы увидим выхолащивание боевых возможностей российской армии и переход российской армии уже к обороне", – подчеркнул Владислав Селезнев.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW отметили, что командование РФ опрокинуло под Курск некоторые подразделения, предназначенные для усиления приоритетного наступления на Покровском направлении. Речь идет о передислокации ограниченных сил, но свидетельствует о том, что операция ВСУ все больше оказывает оперативное давление на противника, считают в Институте изучения войны.

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