ВСУ ''приземлили'' очередные вражеские ''Аллигатор'' и БПЛА ''Орлан-10''

Украинские воины сбили 8 января очередной российский Ка-52 "Аллигатор". Он отлетал свое на восточном направлении, где сейчас идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.

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А в Днепропетровской области приземлили российский БПЛА "Орлан-10", которым враг проводил воздушную разведку. Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 8 января 2023 года, воины ЗРК С-300В1 воздушного командования "Центр" с 11:00 до 14:00, на восточном направлении, уничтожили вражеский вертолет, вероятно, Ка-52, а также БПЛА Орлан -10, пытавшийся разведать наши позиции", - отмечено в сообщении.

Также там показали видео избиения вражеского "Орлана-10" защитниками украинского неба подразделением из состава Воздушного командования "Центр".

В то же время, по данным главы Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентина Резниченко, вражеский беспилотник "Орлан-10" был ликвидирован над Днепропетровщиной.

"Минус еще один вражеский БПЛА. Военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над областью вражеский беспилотник-разведчик", - написал Резниченко в 13:48.

Напомним, накануне в Днепропетровской области также сбили вражеский БПЛА. Его удалось обезвредить над городом Каменское.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, однако есть незначительные повреждения от обломков вражеского дрона.