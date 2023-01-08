newspaper
img

ВСУ "приземлили" очередные вражеские "Аллигатор" и БПЛА "Орлан-10"

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
4,6 т.
ВСУ 'приземлили' очередные вражеские 'Аллигатор' и БПЛА 'Орлан-10'

Украинские воины сбили 8 января очередной российский Ка-52 "Аллигатор". Он отлетал свое на восточном направлении, где сейчас идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Видео дня

А в Днепропетровской области приземлили российский БПЛА "Орлан-10", которым враг проводил воздушную разведку. Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 8 января 2023 года, воины ЗРК С-300В1 воздушного командования "Центр" с 11:00 до 14:00, на восточном направлении, уничтожили вражеский вертолет, вероятно, Ка-52, а также БПЛА Орлан -10, пытавшийся разведать наши позиции", - отмечено в сообщении.

ВСУ ''приземлили'' очередные вражеские ''Аллигатор'' и БПЛА ''Орлан-10''

Также там показали видео избиения вражеского "Орлана-10" защитниками украинского неба подразделением из состава Воздушного командования "Центр".

В то же время, по данным главы Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентина Резниченко, вражеский беспилотник "Орлан-10" был ликвидирован над Днепропетровщиной.

"Минус еще один вражеский БПЛА. Военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над областью вражеский беспилотник-разведчик", - написал Резниченко в 13:48.

ВСУ ''приземлили'' очередные вражеские ''Аллигатор'' и БПЛА ''Орлан-10''

Напомним, накануне в Днепропетровской области также сбили вражеский БПЛА. Его удалось обезвредить над городом Каменское.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, однако есть незначительные повреждения от обломков вражеского дрона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!