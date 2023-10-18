ВСУ продолжают наступление и имеют частичный успех к югу от Работино, – генерал Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал об оперативной обстановке под поселком Работино, где ведутся довольно ожесточенные бои. Наши войска продолжают контрнаступление, имеют частичный успех и за сегодня, 18 октября, им даже удалось сбить военный самолет противника.

Об этом генерал написал у себя на Telegram-канале. Он заметил, что вопреки потерям российские захватчики продолжают обстрел позиций Сил обороны.

"В общем, враг нанес шесть ракетных и 27 авиационных ударов, провел 33 боевых столкновения, кроме того совершил 799 артобстрелов", – указано в сообщении.

Тарнавский добавил, что в течение суток Силы обороны выполнили 1412 огневых задач. Общие потери врага составили 288 человек, причем три захватчика попали в плен.

"Уничтожены 16 единиц военной техники противника. В частности, 5 ББМ, 4 артиллерийские системы, 1 самолет, 3 БпЛА, 2 единицы автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага", – подытожил успехи украинской армии командующий направлением.

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Как сообщал OBOZ.UA, Россия перебросила тысячи якобы элитных десантников на Таврическое направление, под Работино. Ими оно надеется усилить 58-ю общевойсковую армию, действующую на этом участке фронта.

При этом родственники захватчиков прозвали это пункт едва ли не бермудским треугольником. Причиной стали "загадочные исчезновения" под Работино целых полков ВС РФ.