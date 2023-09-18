Россия бросила под Работино 10 тыс. 'элитных' десантников как обычную пехоту: разведка Британии указала на проблемы армии Путина

Командование оккупационных войск РФ перебросило под село Работино в Запорожской области тысячи якобы элитных десантников. Ими оно надеется усилить 58-ю общевойсковую армию, действующую на этом участке фронта.

Об этом говорится в обзоре британской разведки. Его 18 сентября опубликовало в сети министерство обороны Великобритании.

"В течение последних двух недель, вероятно, Россия еще сильнее укрепила 58-ю общевойсковую армию, оказавшуюся в затруднительном положении, дополнительными воздушно-десантными подразделениями на Ореховском направлении в Запорожской области", – отметили специалисты.

По их данным, не менее пяти полков воздушно-десантных подразделений ВС РФ, привлеченных из 7-й и 76-й дивизий, возможно, теперь сосредотачиваются в пределах нескольких километров от фронтового села Работино.

"В полном составе такая сила должна составлять около 10 тысяч элитных десантников. Однако почти все подразделения, скорее всего, ощутимо недоукомплектованы", – говорится в отчете разведки Британии.

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В то же время там не исключают, что текущую ситуацию руководство российских воздушно-десантных войск видит крайне неудовлетворительной.

Специалисты подчеркнули, что в течение полномасштабной войны против Украины российские командиры пробовали превратить своих десантников в "высокомобильные ударные силы" для наступательных операций. Но вместо этого они используются как обычная линейная пехота для усиления перегруженных сухопутных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и имеют успех в районе южнее и восточнее Работино. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

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