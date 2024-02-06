ВСУ продолжают удерживать плацдармы на левобережье Днепра: отразили две попытки штурма оккупантов – Генштаб

В течение 713 суток широкомасштабного вторжения РФ в Украину произошло 81 боевое столкновение, в том числе два на левобережье Днепра. Враг проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Однако украинские защитники отбивают атаки захватчиков и продолжают удерживать плацдармы.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 6 февраля 2024 года. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, отмечает командование ВСУ.

За сутки враг нанес 4 ракетных и 17 авиаударов, совершил 45 обстрелов из РСЗО по населенным пунктам (к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения).

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. ПВО Украины уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59. Ракетные войска нанесли удары по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 2 складам и 3 артиллерийским средствам противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы Украины.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел, однако нанес авиаудар в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Под огнем оказались более 15 населённых пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак возле Белогоровки Луганской области; Тернов, севернее Григорьевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. От обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак в районах Богдановки и Клищиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 8 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под обстрелы попало около 20 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз пытались улучшить тактическое положение. Под огнем оказались пять населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел, но нанес авиаудары в районах 2 населенных пунктов; от обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки возле Работино и западнее Вербового Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг хочет выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Здесь в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под огнем захватчиков оказались областной центр и шесть населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в России усиливают риторику, которая настаивает на гипотетическом "разделе" украинского государства после якобы их "победы" в войне. Хватаясь за "безобидные" и несвязанные между собой темы, российские чиновники пытаются нормализовать нарратив о таком "разделе" в западных дискуссиях по Украине.

Ранее аналитики нам рассказали, как Россия пытается вбить клин между Украиной и ее западными соседями. В частности, при подстрекательстве российской пропаганды в Венгрии и Румынии участились заявления, что они не прочь "взять под свое крыло" западные области Украины в случае "победы" РФ.

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