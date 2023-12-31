ВСУ продолжают удерживать плацдармы на левобережье Херсона: за сутки отбили 9 вражеских атак – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдармы на левобережье Днепра. В течение суток они отразили 9 штурмовых нападений врага, но наши подразделения по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 31 декабря. Всего в течение суток на фронте произошло 42 боевых столкновения.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В целом враг нанес 12 ракетных и 58 авиационных ударов, в частности, ударными дронами типа "Shahed-136/131", совершил 48 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди граждан. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Хреновка Черниговской области; Улица, Сварково, Стукаловка, Басовка, Высокое, Поповка Сумской области; Ветеринарное, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак оккупантов возле Синьковки Харьковской области. Также противник нанес авиационный удар в районе Ивановки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Макеевки Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Григоровки, Резниковки, Звановки, Спорного Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага неподалеку от Авдеевки и еще 9 атак в районе Первомайского Донецкой области, где враг безрезультатно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 4 напрасных атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку врага вблизи Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Урожайное, Макаровка, Старомайорское Донецкой области.

В Запорожском направлении противник безрезультатно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Здесь отбиты 4 атаки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Ивановка, Садовое, Антоновка и Херсон Херсонской области. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Красный Маяк Херсонской области.

Потери оккупантов за сутки

Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состава боеприпасов и пункта управления противника.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 декабря Зеленский созвал последнее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Ее участники подвели военные итоги года и определили стратегию применения Сил обороны на 2024 год.

– Силы обороны ударили бомбами JDAM по вражеским складам на Херсонщине. Попадания по составам оккупантов с помощью дронов зафиксировали украинские морпехи из 140-го отдельного разведывательного батальона, который базируется на Херсонщине.

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