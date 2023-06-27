ВСУ продвинулись как минимум на двух участках фронта: анализ боевых действий от ISW

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия на некоторых участках фронта. Согласно последним отчетам, по состоянию на 26 июня, украинские войска совершили продвижение по крайней мере на двух участках фронта.

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Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (Institute Study of War, ISW) 26 июня. Так, ранее командующий Восточной группировкой ВСУ Александр Сырский подтвердил, что украинские военные уничтожили российский плацдарм на западном берегу реки Северский Донец, пролегающий юго-западнее Бахмута.

Также о том, что украинские силы продвинулись юго-западнее Бахмута сообщают и российские милблогеры.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и другие украинские чиновники подтвердили, что 26 июня украинские войска деоккупировали Ровнополь, находящуюся на административной границе между Донецкой и Запорожской областями. Эту информацию также подтвердили российские источники, отметившие, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей.

По версии Российского Министерства обороны, российские войска успешно отразили наземные атаки со стороны Украины вблизи Роботино, находящегося на юге Запорожской области, на западе страны.

В свою очередь, спикер Таврической группировки Вооруженных Сил Украины, полковник Валерий Шершень, сообщил, что украинские силы продвинулись на полтора километра в неустановленном районе Таврического (Запорожского) направления.

Также 26 июня Министерство обороны Великобритании сообщило, что российским силам, вероятно, не хватает оперативных резервов, которые могли бы усилить угрозу со стороны Украины на нескольких участках фронта, находящихся на значительном расстоянии друг от друга, в частности, в Бахмуте и на юге Украины.

Напомним, что в понедельник, 26 июня, украинские военные на фронте продвинулись вперед по всем направлениям, и это счастливый день. Президент Украины Владимир Зеленский пожелал бойцам "побольше таких дней".

Во время поездки в Донецкую область Зеленский традиционно заехал на АЗС, где пообщался с находившимися там по делам украинскими военными. Глава государства имел возможность лично поблагодарить бойцов за защиту Украины.

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