'Сегодня по всем направлениям было продвижение вперед': Зеленский подвел итог своей поездки на фронт. Видео

В понедельник, 26 июня, украинские военные на фронте продвинулись вперед по всем направлениям, и это счастливый день. Президент Украины Владимир Зеленский пожелал бойцам "побольше таких дней".

Видео дня

Об этом сам глава государства сообщил в вечернем обращении к украинцам. В этот день президент посетил бойцов оперативно-стратегической группировки (ОСУ) войск "Хортица", отличившихся в тяжелых боях на Бахмутском направлении, и вручил им государственные награды, отметив, что Украина гордится каждым из защитников. Также глава государства посетил наши позиции на Бердянском направлении.

"Сегодня – фронт. Донетчина, Запорожье. Наши воины, наши передовые позиции, направления активных действий на фронте. Сегодня по всем направлениям у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Пожелал ребятам побольше таких дней", – отметил украинский лидер.

"Был в подразделениях "Хортицы", которые отличились в битве за Бахмут, героически отличились. Молодцы, воины! Потом – у наших морпехов, очень мощных, очень аккуратных. Спасибо, что стараетесь беречь жизнь наших воинов. Затем – "Таврия", Юг, фронт. Насыщенный день, много эмоций. Имел честь наградить наших воинов, поблагодарить лично, пожать руку. Спасибо за все ваши слова поддержки, ребята! Спасибо за объятия – очень теплые – всем сегодня", – сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что в этот день вручил две золотые звезды Героя Украины – капитану Олегу Оливе, командиру аэромобильной роты 81-й отдельной бригады ДШВ, и майору Сергею Дудину, заместителю командира батальона морпехов 35-й отдельной бригады.

"Действительно величественные люди, я благодарю вас!" – подчеркнул глава государства.

Кроме того, он провел совещания с генералами.

"Зубаныч, Тарнавский, Содоль, Сырский. Несколько оперативных решений. Еще раз обсудили создание корпуса морской пехоты, все детали четкие, абсолютно понятные: организация, тренировка, поставка. Морскую пехоту и все элементы наших сил обороны укрепляем, это обязательно", – отметил украинский лидер.

Также Зеленский напомнил, что накануне провел переговоры с партнерами, в том числе президентом США Джо Байденом, прежде всего о поставках оружия.

"И сегодня – где именно это оружие даст больше силы, больше защиты жизни украинцев. И приблизит нашу победу. Это главное. Вся наша земля будет свободной – абсолютно вся", – убежден глава государства.

Традиционно в конце обращения Зеленский выразил благодарность защитникам Украины.

"Я благодарю всех, кто сейчас в бою ради Украины, кто готовится к бою, кто на боевых заданиях, на боевых постах. Все, кто восстанавливается после ранений. Все, кто тренирует наших воинов! Спасибо вам! Горжусь вами всеми! Слава вам, наши герои!" – отметил президент.

Напомним, 26 июня Зеленский посетил передовые позиции украинских бойцов. Президент отметил, что главная цель украинского народа сейчас – это победа.

"Мы проехали сегодня сотни километров, были в разных точках, общались с воинами разных бригад, поблагодарили разных наших героических людей. Разных, но с одинаковой целью: это победа нашего государства, нашего народа", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во время поездки в Донецкую область Зеленский традиционно заехал на АЗС, где пообщался с находившимися там по делам украинскими военными. Глава государства имел возможность лично поблагодарить бойцов за защиту Украины;

– ранее президент показал флаг украинских морпехов, которые ему передали военнослужащие в прошлом месяце в День морской пехоты на передовых позициях ВСУ. Глава государства также показал шевроны частей морской пехоты и поблагодарил защитников страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!