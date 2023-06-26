'Очень приятно сегодня быть здесь': Зеленский посетил позиции ВСУ на Бердянском направлении. Видео

В понедельник, 26 июня, президент Украины посетил позиции украинских военных на Бердянском направлении. Он поблагодарил военных за защиту нашей страны.

Видео дня

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он особенно выделил 3-й батальон Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Передовые позиции украинских войск на Бердянском направлении. Очень приятно сегодня быть здесь. Особенно приятно приветствовать 3-й батальон Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", – написал он

Зеленский поблагодарил военных за защиту Украины.

"Спасибо вам за то, что защищаете Украину, боретесь за нашу независимость и свободу – свободу для каждого и каждой из нас. Берегите себя. Сохраните свою жизнь – сохраните Украину", –- добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Зеленский показал флаг украинских морпехов, которые ему передали военнослужащие в прошлом месяце в День морской пехоты на передовых позициях ВСУ. Глава государства также показал шевроны частей морской пехоты и поблагодарил защитников страны;

– также президент перечислил названия подразделений и поименно отметил героических бойцов, внесших особый вклад в контрнаступление за последние дни. Он признался, что именно эти вещи больше всего поразили его 10-летнего сына Кирилла, который изредка бывает у него на работе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!