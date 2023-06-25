'Это честь для меня': Зеленский показал флаг, подаренный украинскими морпехами

Президент Владимир Зеленский показал флаг украинских морпехов, которые ему передали военнослужащие в прошлом месяце в День морской пехоты на передовых позициях ВСУ. Глава государства также показал шевроны частей морской пехоты и поблагодарил защитников страны.

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Зеленский подчеркнул, что каждый шеврон символизирует человека, который поставил свою жизнь стеной против зла. Об этом президент написал в своем Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Зеленского, каждый шеврон дает историю сражений и стойкости, успехов и, к сожалению, потерь. Глава государства подчеркнул, что каждый шеврон воплощает кровь и боль, погибших воинов.

"Когда мы видим шевроны наших воинов, мы видим очертания нашей победы. Мы видим ее символы, ее настроение, ее создателей – наших героев, которым мы всегда будем признательны. Это честь для меня – хранить шевроны наших воинов. Часть из них мне передали на фронте, часть – родные героев, отдавших свою жизнь за Украину. Каждый важен. Каждый заслуживает того, чтобы Украина знала и помнила, чьи судьбы становятся победой", – заявил президент.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на события в России, где дело шло к военному перевороту. Он заявил, что Украина точно сможет оградить Европу от любых российских сил, и неважно, кто ими командует.

Ранее Зеленский призвал граждан почтить память двух Героев, которые отдали свою жизнь за нашу страну. Это два десантника 35-й отдельной бригады морской пехоты – капитан Иван Коцур и старший лейтенант Александр Казанджи.

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