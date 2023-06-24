'Отдали жизнь за наше государство': Зеленский призвал почтить память героев 35-й бригады морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан почтить память двух Героев, которые отдали свою жизнь за нашу страну. Это два десантника 35-й отдельной бригады морской пехоты – капитан Иван Коцур и старший лейтенант Александр Казанджи.

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Об этом Зеленский сказал в пятницу, 23 июня, в своем вечернем обращении к украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что Украина должна их помнить.

Коцур и Казанджи погибли в боях с российскими захватчиками в июне. Они сражались с оккупантами за наше государство и наших людей до последнего вздоха.

"Вечная память! Пусть победа Украины в этой войне и успешная трансформация наших государственных институций в такие же сильные и эффективные, как наши воины, – пусть это будет лучшим чествованием памяти всех наших героев разных времен, которые боролись и погибли ради свободы и силы Украины!" – сказал президент.

Зеленский добавил, что знать украинских героев и быть им благодарными – это обязательно. Поэтому он особо отметил воинов 35-й бригады, выполняющей очень трудные задачи.

"Ребят, которые воюют именно так, как должны воевать украинские воины. Старший матрос Вячеслав Имангулов и младший лейтенант Сергей Пенов – спасибо, ребята, за вашу образцовую крепость и отвагу в боях на Донетчине. Именно такими и должны быть наши воины, украинские воины. Молодцы!" – отметил гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове провели в последний путь погибшего на Донетчине 43-летнего воина Вячеслава Аноприенко. Многодетный отец с первых дней войны хотел пойти в ряды ВСУ, но смог присоединиться только в марте этого года, служил в 88-м батальоне морской пехоты.

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