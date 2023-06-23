'Хорошие достижения для нашего государства': Зеленский подвел итоги Лондонской конференции по восстановлению Украины. Видео

В столице Великобритании Лондоне состоялась Конференция по восстановлению Украины, целью которой является привлечение международных инвестиций для восстановления нашей страны после российского вторжения. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с парламентариями и чиновниками, на котором подвели итоги Лондонской конференции.

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Об этом глава государства рассказал в своем ежедневном вечернем обращении в пятницу, 23 июня. Президент отметил, что этот день был насыщенным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский назвал конференцию мощным мероприятием, которое принесло хорошие достижения для нашего государства.

"Поддержка от Великобритании, США, Евросоюза очень важна. Программы долгосрочной поддержки на перспективу, на годы вперед. Около 5 сотен мировых компаний, сильных компаний, имеют интерес к инвестициям в Украину. Четкая поддержка членства Украины в Евросоюзе: политически нас уже так воспринимают – как члена Евросоюза", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что отдельно ведется работа над механизмом конфискации активов государства-террориста и связанных с ним лиц. Президент поблагодарил всех, кто готовил конференцию и участвовал в ее работе, ведь это действительно важно.

Заседание Ставки

"Очень содержательное заседание СНБО сегодня было. По нему я уже отдельно отчитывался. Как только провел и заседание Ставки. Очень важный пункт нашего обсуждения на Ставке – тоже справедливость. То, что касается военнослужащих, в частности скандала с… деятелем в Одессе", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных сил.

"Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно, что этот человек, несмотря ни на что, оставался на своем посту. Поручил главкому Залужному убрать этого человека с должности. И первому заместителю министра обороны Украины Павлюку поручено организовать проверку всей этой системы военкомов", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, жаль, что внимание и время Ставки приходится сейчас тратить еще и на такие вопросы.

О ситуации на фронте

"Конечно, очень детально рассмотрели ситуацию на передовой – все основные направления, поставки боеприпасов, артиллерия… Все, что требует внимания Ставки на сегодняшний день. Докладывали командующие – генералы Залужный, Сырский, Тарнавский, Москалев, вицеадмирал Неижпапа, генерал Малюк, чиновники", – сообщил верховный главнокомандующий.

Зеленский поздравил офицеров с выпуском

Президент также рассказал, что имел сегодня честь поздравить с выпуском офицеров сразу 6 военных учебных заведений:

Харьковского национального университета Воздушных сил,

Военного института танковых войск Харьковской политехники,

Военного института Киевского университета имени Шевченко,

Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут,

Украинской военно-медицинской академии,

кафедрой военной подготовки Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

"Благодарю каждого, кто выбирает для себя быть украинским офицером, и желаю двух абсолютно фундаментальных вещей: как можно больше уничтожить оккупантов и скорейшей победы", – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что сегодня в нашем государстве отмечается День государственной службы – день тех людей, без добросовестности которых не бывает эффективного государства.

"Конечно, нам еще предстоит многое сделать, чтобы государственная служба в Украине приблизилась к тем образцам, на которые мы ориентируемся в своей политике. Но сейчас я хочу поблагодарить всех тех наших людей, которые при имеющихся условиях и за имеющихся ресурсов в государстве делают все, что от них зависит, чтобы государство было эффективным. Спасибо вам! Каждому! И поздравляю с Днем государственной службы Украины", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, знать украинских героев и быть благодарными – это обязательно. Поэтому Зеленский сегодня особо отметил воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты, выполняющей очень трудные задачи.

"Ребят, которые воюют именно так, как должны воевать украинские воины. Старший матрос Вячеслав Имангулов и младший лейтенант Сергей Пенов – спасибо, ребята, за вашу образцовую крепость и отвагу в боях на Донетчине. Именно такими и должны быть наши воины, украинские воины. Молодцы!" – отметил президент.

Он также почтил память двух особо храбрых и сильных десантников "Тридцатьпятки", которые в июне отдали жизнь за Украину – Ивана Коцура и Александра Казанджи.

"Капитан Иван Коцур… Вечная память! Старший лейтенант Александр Казанджи... Вечная память! Пусть победа Украины в этой войне и успешная трансформация наших государственных институтов в такие же сильные и эффективные, каковы наши воины, – пусть это будет лучшим чествованием памяти всех наших героев разных времен, которые боролись и погибли ради свободы и силы Украины! Слава Украине!" – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский поручил уволить скандального одесского военкома и проверить всех руководителей ТЦК.