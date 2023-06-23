Зеленский поручил уволить скандального одесского военкома и проверить всех руководителей ТЦК

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки главнокомандующего в пятницу, 23 июня, поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному уволить с должности начальника одесского центра комплектования Евгения Борисова. В собственности этого военного комиссара журналисты обнаружили виллу в Испании.

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Об увольнении одесского военкома глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что на заседании Ставки участники обсудили скандальный инцидент с Борисовым.

"Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", – сказал Зеленский.

Президент также поручил срочно создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и НАПК для проверки всех военкомов во всех регионах Украины.

"Чтобы они не позорили наше государство и память погибающих на фронте героев", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2023 Евгения Борисова отстранили от исполнения служебных обязанностей в должности начальника Одесского ТЦК и СП на время проверки его причастности к коррупции. Военному приписывали ввоз автомобиля премиум класса под видом гуманитарной помощи.

А еще он "прославил" испанскую Марбелью: по данным СМИ, во время полномасштабной войны его мать стала владелицей элитной виллы на побережье Средиземного моря стоимостью несколько миллионов евро, а жена - офиса. В расследовании "Батальон Испания" журналисты рассказали об элитной недвижимости и дорогих авто, которые зарегистрированы на родных одесского военкома, а еще записали, что говорит об этом сам Борисов.

После завершения служебного расследования относительно законности поездки военкома за границу в условиях военного положения Борисов вернулся в должность после отстранения

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