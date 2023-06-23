Не нашли нарушений: одесский военком, у семьи которого обнаружили виллу в Испании, остался в должности

Начальник Одесского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов продолжает выполнять свои обязанности. Ныне ГБР расследует дело о вероятной причастности к коррупции военкома, семья которого во время войны обзавелась элитным имуществом и автомобилями в Испании.

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В то же время завершилось служебное расследование относительно законности его поездки за границу в условиях военного положения, по результатам которого он и вернулся в должность после отстранения. Об этом в эфире программы "Свобода Live" рассказала руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Повторный интерес к Борисову возник после обнародования на днях данных расследования СМИ о том, что семья одесского военачальника во время полномасштабной войны приобрела на побережье Марбельи недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. Хотя сам Борисов в комментарии журналистам заявил, мол, не осведомлен о том, имеют ли его ближайшие родные имущество в Испании.

В начале мая, после того, как появилась информация о состоянии семьи Борисова, несовместимом с официальными доходами, ГБР заявило, что расследует дело в отношении него. Следователи указывали: по оперативным данным, за вознаграждение военком давал указание подчиненным не мобилизовывать в ВСУ отдельных людей.

Тогда Борисова и отстранили от исполнения служебных обязанностей. А ныне руководитель пресс-центра ОК "Юг" отметила, что служебное расследование в отношении него завершено – "вовремя, как и должно было быть". Оно касалось не состояния его семьи, а поездки за границу во время войны.

"Установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не выявлено. Все остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем. Вам лучше обратиться в ГБР", – ответила. Гуменюк журналистам.

По ее словам, результаты служебного расследования свидетельствуют, что в период новогодних праздников Борисов за границу "выезжал на лечение", об этом он "соответствующие документы предоставил". Поскольку оснований отстранения от должности "не было", добавила она, Борисов продолжает выполнять свои обязанности руководителя Одесского ТЦК и СП.

Гуменюк еще раз подчеркнула, что следствие или расследование других правоохранительных органов продолжается, и ОК "ЮГ" не имеет к нему отношения и вмешательства в эту деятельность.

"Это не санкция военного командования. Это лучше обращаться по компетенции в соответствии с органом, проводящим расследование", – отметила она, добавив, что не знает, не проявлял ли военком желания хотя бы с репутационной точки зрения приостановить свою работу.

Представитель ОК "Юг" не стала комментировать, могла бы семья Борисова, учитывая, что он с 1996 года работает военным комиссаром, иметь такое большое состояние и особенно обогатиться во время войны.

"Я не имею оснований утверждать, откуда взяты эти деньги. Не имею доступа к этой объективной информации. И если говорить об открытом декларировании состояния за эти годы в пределах военного положения, то они были ограничены. Поэтому доступа к этой информации у меня нет", – подчеркнула она.

Также Гуменюк указала, что не может знать всех сотрудников областного военкомата, чтобы говорить, работают ли там какие-либо конкретные лица. Вопрос касался Михаила Николаева, который заявил, что не был водителем Борисова, хотя сам военком признался, что "когда-то был".

"Если есть такой запрос на публичную информацию, он может быть оформлен установленным образом. Эта информация была обнародована без ссылки на достоверные источники. Поэтому, если есть необходимость выяснить, есть ли такой сотрудник, есть механизмы, как это делается… Мое личное отношение я не должна озвучивать как с официальной позиции. Это можем обсуждать в частной беседе разве что. Сейчас я комментирую как начальник объединенного координационного прессцентра и могу озвучивать только официальную позицию", – прокомментировала Гуменюк.

Она еще раз подчеркнула, что официальная позиция состоит как раз в том, что все факты, выявленные и обнародованные, "подлежат проверке по компетенции". В компетенции военного командования были конкретно основания выезда Борисова за границу во время военного положения, которые "были предоставлены, обоснованы". И по результатам служебного расследования "установлено, что нарушений нет".

"Далее работают другие правоохранительные органы, которые, я думаю, вынесут полноценную оценку, разберутся, расследуют и соберут все факты, проверят, сопоставят и докажут их подлинность или ошибочность. Я лично верю, что Государственное бюро расследований сделает свою работу компетентно", – подытожила Гуменюк по теме обогащения семьи Борисова во время войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2023 года Евгения Борисова отстранили от исполнения служебных обязанностей в должности начальника Одесского ТЦК и СП на время проверки его причастности к коррупции. Военному приписывали ввоз автомобиля премиум класса под видом гуманитарной помощи.

А еще он "прославил" испанскую Марбелью: по данным СМИ, во время полномасштабной войны его мать стала владелицей элитной виллы на побережье Средиземного моря стоимостью несколько миллионов евро, а жена – офиса. В расследовании "Батальон Испания" журналисты рассказали об элитной недвижимости и дорогих авто, которые зарегистрированы на родных одесского военкома, а еще записали, что говорит об этом сам Борисов.

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