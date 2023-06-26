'Имею честь быть рядом с нашими героями': Зеленский наградил бойцов группировки войск 'Хортица'. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня посетил бойцов оперативно-стратегической группировки (ОСГ) войск "Хортица", отличившиеся в тяжелых боях на Бахмутском направлении, и вручил им государственные награды. Президент отметил, что Украина гордится каждым из защитников.

Видео дня

"Сегодня имею честь быть рядом с нашими героями – подразделениями Вооруженных сил Украины оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Поблагодарить, наградить и пожать руку", – заявил он. Видео визита было обнародовано в Telegram-канале Зеленского (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Зеленский также сообщил, что пообщался с командующим "Хортицы" Александром Сырским, который доложил о подробной оперативной обстановке на этом направлении и перспективах ее развития.

Также глава государства поблагодарил военных подразделения "за защиту нашего государства, суверенитета, семей, детей, нашей родной Украины".

"Желаю здоровья и только победы. Украина гордится каждым из вас. Вы крутые, крепкие, наши настоящие украинцы. Все понимают, что вы делаете самую сложную работу сегодня, восточное направление очень сложное, здесь горячо. Поэтому я уверен, что большой вклад в будущую победу сделаете именно вы. Слава Украине", – сказал президент.

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