ВСУ продвинулись на Новопавловском направлении, РФ наступает на Сумщине и под Покровском: карты ISW

Украинские воины недавно имели успехи на Новопавловском направлении. Защитники освободили ранее захваченную россиянами Ялту и продвинулись в районе населенного пункта Комар.

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Зато оккупанты имели продвижение на Сумщине, а также на Покровском направлении, где они, похоже, захватили Лысовку. О ситуации на фронте рассказали в Институте изучения войны (ISW).

В Курской области 18 июля продолжались бои. Россияне пытались наступать на неопределенных направлениях. Украинские воины, по утверждениям российских "военкомов", атаковали из Павловки, что на Сумщине, в направлении Глушково, Теткино и Нового Пути.

Между тем на Сумщине российские войска недавно продвинулись на запад от Варачино. Российские пропагандисты тем временем приукрашивали действительность и рассказывали, что продвижение на юго-запад от этого населенного пункта у россиян якобы было более значительным, чем зафиксировали геолокационные кадры. Также они рассказывали о продвижении оккупантов на северо-восток в Кондратовке.

17 и 18 июля российские войска атаковали вблизи Кондратовки и Андреевки, а также вблизи Юнаковки и Варачино.

Украинские войска контратаковали вблизи Кондратовки и Андреевки, а также в районе Садков и Яблоновки.

На Сумском направлении россияне отправляют диверсионно-разведывательные группы в тыловые районы Украины для перекрытия украинских логистических путей. Боеприпасы и провизию оккупантам из этих ДРГ, когда они занимают позиции в тылу, сбрасывают с помощью дронов. Далее же российское командование разворачивает "одноразовые" штурмовые группы, чтобы оказывать давление на украинскую оборону и нарушать логистику.

Несмотря на рассказы российских военных блогеров о якобы продвижении оккупантов на запад от Волчанска, атаки войск РФ на Харьковском направлении не принесли им подтвержденных успехов.

17 и 18 июля российские войска атаковали вблизи Волчанска, Старицы и Зеленого.

Ограниченные наступления россиян 18 июля состоялись на направлении Великого Бурлука, завершились они без продвижения врага.

Российские источники писали о наступлении войск РФ в направлении Великого Бурлука и Мелового и украинских контратаках вблизи Мелового.

Продолжались российские наступательные операции и на Купянском направлении, продвинуться там захватчикам не удалось.

17 и 18 июля российские войска атаковали вблизи самого Купянска, на северо-запад от города вблизи Радьковки, на северо-восток вблизи Красного Первого и на юго-восток вблизи Степной Новоселовки и в направлении Песчаного.

18 июля российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

17 и 18 июля российские войска наступали на северо-восток от Боровой возле Загрызово, Новой Кругляковки и Зеленого Гая и на юго-восток от Боровой возле Новоегоровки и Грековки и в направлении Чернещины и Дружелюбовки.

Без продвижений пытались наступать россияне также на Лиманском направлении.

17 и 18 июля российские войска наступали на северо-запад от Лимана в направлении населенных пунктов Шандриголово, Коровий Яр и Среднее; на север от Лимана вблизи Карповки, Нового Мира и Редкодуба; на северо-восток от Лимана вблизи Колодязей; на восток от Лимана вблизи Торского; и на юго-восток от Лимана в районе Серебрянского леса.

Атаковали российские войска также на Северском направлении, но не продвинулись вперед.

17 и 18 июля российские войска атаковали на северо-восток от Северска вблизи Серебрянки и Григорьевки и на юго-восток от Северска вблизи Выемки.

Поскольку на этом направлении украинские воины нанесли существенные потери лучше обученным российским подразделениям – интенсивность вражеских атак на отдельных отрезках заметно снизилась. Россияне сейчас обучают новые подразделения. Ситуация остается напряженной. Здесь, как и на большей части фронта, захватчики активно используют мотоциклы. По наблюдениям украинских воинов, около 90% из них – китайского производства и отличаются низким качеством.

Накануне российские войска продолжили наступательные операции в районе Часова Яра, но не продвинулись вперед.

17 и 18 июля российские войска наступали возле самого Часова Яра, к северо-востоку от него возле Орехово-Васильевки и к югу от города возле Белой Горы, Предтечино и Ступочек.

Российские пропагандисты тем временем начали писать о какой-то новой и якобы эффективной тактике сбивания украинских БпЛА на этом участке фронта. Она якобы позволяет оккупантам продвигаться, несмотря на преимущество украинских сил в количестве дронов.

Без подтвержденного прогресса прошли российские атаки на Торецком направлении.

При этом российские источники бездоказательно утверждали, что российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Попов Яр (северо-западнее Торецка) и Щербиновка (западнее Торецка).

Российские войска атаковали под самым Торецком; северо-западнее Торецка возле населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново, Попов Яра, Полтавка и на Нелиповку, Степановку, Екатериновку, Плещеевку; а также западнее Торецка в районе Щербиновки и Новоспасского.

На направлении россияне несут значительные потери, однако непрерывно атакуют. Украинские воины сейчас удерживают позиции в Новоспасском, а российские диверсионно-разведывательные группы пытаются поднять российские флаги на окраине населенного пункта, чтобы заявить о контроле над ним.

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Продвижение в Лысовке и вероятную оккупацию этого населенного пункта показали геолокационные кадры от 17 июля.

Российские войска атаковали под самым Покровском; на северо-восток от Покровска в районе Владимировки, Новоторецкого, Миролюбовки, Новоэкономического и на Родинского; на восток от Покровска в направлении Мирнограда; на юго-восток от Покровска вблизи Лысовки; на юг от Покровска возле Новоукраинки и Звирового; на юго-запад от Покровска в районе Котлино и Удачного и на Молодецкое.

Украинские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 июля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно выбили оккупантов из Ялты (к югу от Новопавловки). Другие кадры, опубликованные в тот же день, подтверждают недавнее продвижение защитников на юго-запад от Комара (к югу от Новопавловки).

Тем временем спикер бригады, действовавшей на новопавловском направлении, сообщил, что украинские войска недавно вернули себе не только Ялту, но и Воскресенку (юго-западнее Новопавловки).

В ключевых районах линии фронта, подчеркнули в ISW, украинские войска контратакуют, чтобы замедлить продвижение россиян.

Россияне тем временем убеждают, что оккупанты якобы продвинулись на один километр вглубь и на два километра в ширину на юго-запад от Поддубного.

Российские войска продолжали наступать на Новопавловку; на северо-восток от Новопавловки возле Муравки; на юго-восток от Новопавловки возле Орехового, Дачного, Алексеевки; на юг от Новопавловки на Филию; на юго-запад от Новопавловки в районе Зирки, Поддубного, Мирного, Воскресенки и в сторону Александрограда.

Накануне российские войска продолжили наступательные операции в направлении Великой Новоселки, но не продвинулись вперед.

17 и 18 июля российские войска продолжали наступления на северо-запад от Великой Новоселки вблизи Свободного Поля и Шевченко, а также в направлении Камышевахи, а также на запад от Великой Новоселки вблизи Зеленого Поля и Новополя и в направлении Темировки.

18 июля российские войска продолжили наступательные операции на Гуляйпольском направлении, но не продвинулись вперед.

Также россияне атаковали на западе Запорожской области, но и там подтвержденного прогресса не достигли.

А вот в Z-пабликах оккупанты "продвигались" на юго-восток от Орехова вблизи Белогорья, на юг от Орехова вблизи Новоданиловки и на юго-запад от Орехова вблизи Новоандреевки и Степного.

17 и 18 июля российские войска атаковали на юго-восток от Орехова вблизи Малой Токмачки и на юго-запад от Орехова вблизи Каменского.

18 июля российские войска также продолжали ограниченные попытки форсировать Днепр на Херсонском направлении. Эти попытки оказались безуспешными.

Переправиться через реку Днепр оккупанты пытались в направлении Садового, Приднепровского и Казацкого острова, а также на юго-запад от Херсона в направлении Днепровского и Голой Пристани.

Напомним, накануне в ISW констатировали, что украинские войска продвинулись в районе Покровска, оккупанты – возле Боровой.

Также аналитики считают, что российская экономика оказалась под давлением, санкции могут усилить удар.

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