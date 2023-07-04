ВСУ продвинулись на Таврическом направлении и нанесли оккупантам большие потери: озвучены цифры

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский доложил о фронтовых действиях на Таврическом направлении Запорожской области. Украинские бойцы стремительно продвигаются вперед, нанося значительные потери врагу.

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Так, за минувшие сутки противник получил почти три роты раненных и погибших. Об этом военный написал на своем Telegram-канале.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 283 огневых задач. В результате уничтожено 36 единиц военной техники противника", – подчеркнул Тарнавский.

В частности уничтожены два танка российской армии, 9 ББМ, 2 пушки Д-30, 4 единицы БМ-21 "Град", 3 БПЛА "Supercam", БПЛА "Ланцет", БПЛА "Орлан-10", 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", пушка 2С5 "Гиацинт-С", зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С", зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор", 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", станция РЭБ и автомобильная техника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские спецназовцы сумели уничтожить три "Града" и личный состав оккупантов в Бахмуте, который остается неприступной крепостью для России.

А на Бердянском направлении морпехи 36 ОБрМП уничтожили ударный вертолет захватчиков. Эффектная работа была проведена с помощью ПТРК "Джавелин".