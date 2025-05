ВСУ продвинулись под Торецком, а Россия давит на двух направлениях – ISW

Силы обороны Украины в последние дни продвинулись на передовой в районе города Торецк Донецкой области. Тем временем российские войска давили на украинские позиции на Торецком и Новопавловском направлениях.

О ситуации на фронте рассказали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные данные и сообщения как украинских офицеров, так и российских блогеров-милитаристов.

Торецкое направление

Отмечается, что ВСУ продвинулись в северной части Торецка, а также к северу от города. По данным аналитиков, об этом свидетельствуют кадры, 23 мая опубликованные российскими провоенными блогерами, которые "хвастались" якобы отбитием украинских атак.

Милитаристы из РФ говорили, что их армия продвинулась к западной окраине Новоспасского (к западу от Торецка) и к северу от Новой Полтавки (к юго-западу от города), а также "занимает большую часть Гнатовки" к юго-западу от Торецка. Еще один пропагандист утверждал о продвижении российских войск в районе шириной до 3,4 км к северу и востоку от Романовки (к юго-западу от Торецка). В ISW не подтверждают все эти заявления россиян.

При этом отмечается, что на Торецком направлении 22 и 23 мая ВС РФ атаковали украинские позиции вблизи самого Торецка, в районе Озариновки, Дружбы, Дилиевки, Дачного, Крымского, Новоспасского, Романовки, Александрополя, Гнатовки, Зори, Яблоновки, Новой Полтавки, Русина Яра и Попова Яра. Силы обороны Украины контратаковали оккупантов в районе Полтавка – Попов Яр.

Замкомандира механизированного батальона ВСУ, действующего на Торецком направлении, сообщил, что войска РФ пытаются перекрыть украинским силам логистику с помощью ударов дронами. Также захватчики продолжают проводить пехотные атаки с использованием легких транспортных средств, включая мотоциклы и багги.

Со своей стороны командир украинского батальона беспилотных систем добавил, что российские войска сосредоточили на Торецком направлении значительное количество подразделений БПЛА, которые используют различные их типы, включая дроны на оптоволокне.

Новопавловское направление

Согласно данным ISW, 22 и 23 мая оккупанты атаковали позиции ВСУ на северо-востоке от Новопавловки, к востоку и юго-востоку от нее: в районах Новопавловки, Котляровки и Троицкого.

Не подтверждаются заявленные пропагандистами "успехи" ВС РФ к северо-востоку и югу от Новосергиевки. При этом отмечается, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Троицкого (юго-восток от Новопавловки).

Украинский офицер, действующий на этом направлении, сообщил, что бои в этом районе усиливаются, но российские войска не используют в атаках бронетехнику или мотоциклы. По его словам, байки и гражданские автомобили оккупанты применяют для перевозки пехоты.

Кроме того, на Новопавловском направлении в течение 22-23 мая подразделения армии РФ атаковали западнее Курахово: в районе Константинополя, Андреевки, Алексеевки, Богатыря и Одраного.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 мая, по данным ISW, могут указывать на захват оккупантами Одраного. Одни пропагандисты приписывают этот "успех" подразделениям российской 36-й отдельной мотострелковой бригады. Другие же заявили, что ВСУ контратаковали россиян в районе Богатыря и Одраного.

