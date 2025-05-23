Оккупанты идут на штурмы пешком или на мотоциклах: военный рассказал, что происходит на Покровском направлении. Карта

Военнослужащие страны-агрессора России на Покровском направлении пытаются найти лазейки в обороне украинских бойцов. Оккупанты идут на штурмы пешком или передвигаются на мотоциклах.

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Об этом в эфире телемарафона отметил старший офицер отделения коммуникаций 37 бригады морской пехоты Денис Бобков. Он добавил, что сейчас наши защитники сдерживают наступления противника в зоне ответственности украинских морских пехотинцев 37 бригады в Донецкой области.

"В операционной зоне 37 отдельной бригады морской пехоты враг не прекращает попытки штурмов. Пытаются прощупать какой-то пробел в нашей обороне, пока у него это не получается. По крайней мере, в нашей операционной зоне нет ни тактических, ни оперативных успехов", – подчеркнул военный.

По словам Бобкова, из-за больших потерь захватчики минимизировали использование бронетехники и пытаются наступать пешком или с помощью мототехники. Со своей стороны, ВСУ эффективно ликвидирует оккупантов дронами-камикадзе.

"Фактически, сейчас враг не использует ни тяжелую бронированную технику, ни автомобильную, действует малыми пехотными группами. Обычно, это ориентировочно три-четыре военнослужащих. В основном, передвигаются пешком, иногда привлекают мототехнику", – пояснил старший офицер.

Сейчас привлечение к штурмам мототехники является "фишкой" россиян, и к сожалению он дает определенные результаты.

"Я действительно сказал бы, что это, наверное, основное средство передвижения, если мы не считаем их нижние конечности, которые у них пока есть. Сейчас использование мототехники – одна из "фишек" российской армии, к сожалению, она показывает определенные результаты. Но мы на опыте: знаем, как реагировать, как и чем уничтожать такую технику и пехотные группы", – резюмировал Бобков.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска уже в течение длительного времени осуществляют наступательные действия на всех направлениях. Ключевым является – Сумское, где было сосредоточено 67 тыс. российских войск. В то же время украинская армия продолжает сдерживать врага.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Россия фактически начала новое наступление на северо-востоке Украины. Речь идет о Сумском и Харьковском направлениях. По его словам, интенсивность боевых действий в регионе стремительно возросла, также противник стремится создать "буферную зону" на территории Сумщины, Харьковщины и Черниговщины.

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