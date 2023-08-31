ВСУ проредили армию РФ еще на 610 наемников и 129 единиц техники с вооружением

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали на фронте 610 российских захватчиков и уничтожили 129 единиц их техники, вооружения. В частности, сожгли ряд танков и артсистем, а также обезвредили 48 воздушных целей, которыми агрессор атаковал наши города.

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С начала же вторжения оккупационная армия РФ больше всего потеряла на украинской земле живой силы – на сегодня уже 263 020 ее военнослужащих стали "грузом 200". Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Помимо личного состава, в рядах врага накануне защитники отминусовали 31 артиллерийскую систему (в общем 5507), 13 танков (4436), восемь боевых бронированных машин (8604), одну РСЗО (734),

Во время массированной воздушной атаки РФ на Украину наши силы ПВО сбили 26 крылатых ракет (всего 1146) и 22 БПЛА оперативно-тактического уровня (4417).

На фронте в ходе боев также были обезврежены 23 единицы российской автомобильной техники и автоцистерн (всех 7976) и пять – спецтехники (830).

С начала войны украинские воины сожгли 500 средств ПВО врага, приземлили 316 вертолетов и 315 самолетов, а еще потопили 18 кораблей/катеров ВС РФ.

Отметим, что накануне только на Таврическом направлении фронта наши воины уничтожили 23 единицы военной техники и не менее двух складов с боеприпасами оккупантов. Кроме этого, враг потерял там еще 238 солдат, из которых 58 стали "200-ми", трое попали в плен, а остальные получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский КамАЗ с личным составом. Это произошло на Харьковском направлении, момент поражения попал на видео.

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