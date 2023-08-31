На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 23 единицы военной техники и 2 склада с боеприпасами врага

Военнослужащие Сил обороны Украины продолжают работу и продвижению на юге нашей страны. На Таврическом направлении фронта за сутки у российских оккупационных войск стало меньше на 23 единицы военной техники.

Видео дня

Кроме того, у врага было отминусовано как минимум два склада с боеприпасами. Об этом на своем канале в Telegram вечером в среду, 30 августа, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он отметил, что на этом участке фронта "продолжается работа" бойцов украинской армии.

За день потери армии страны-агрессора в живой силе составили 238 человек. Украинские воины ликвидировали 58 оккупантов. Кроме того троих россиян было захвачено в плен, а 177 – получили ранения.

Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1204 огневых задач, отметил Тарнавский.

Среди уничтоженной техники врага:

– один танк;

– 6 боевых бронированных машин;

– 6 артиллерийских систем и минометов;

– один ПТРК;

– один станковый противотанковый гранатомет;

– два БпЛА;

– 6 единиц автомобильной техники.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, 29 августа, украинские воины ликвидировали еще 570 оккупантов. Общие безвозвратные потери врага в живой силе к утру 30 августа достигли 262 410 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, под временно оккупированной Новой Каховкой уничтожили колонну оккупантов бригады, которая может быть причастна к подрыву ГЭС. На видео видно немало техники и горящий топливозаправщик. По словам автора кадров, повреждения получила практически каждая единица техники в колонне.