На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 23 единицы военной техники и 2 склада с боеприпасами врага
Военнослужащие Сил обороны Украины продолжают работу и продвижению на юге нашей страны. На Таврическом направлении фронта за сутки у российских оккупационных войск стало меньше на 23 единицы военной техники.
Кроме того, у врага было отминусовано как минимум два склада с боеприпасами. Об этом на своем канале в Telegram вечером в среду, 30 августа, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
Он отметил, что на этом участке фронта "продолжается работа" бойцов украинской армии.
За день потери армии страны-агрессора в живой силе составили 238 человек. Украинские воины ликвидировали 58 оккупантов. Кроме того троих россиян было захвачено в плен, а 177 – получили ранения.
Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1204 огневых задач, отметил Тарнавский.
Среди уничтоженной техники врага:
– один танк;
– 6 боевых бронированных машин;
– 6 артиллерийских систем и минометов;
– один ПТРК;
– один станковый противотанковый гранатомет;
– два БпЛА;
– 6 единиц автомобильной техники.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, 29 августа, украинские воины ликвидировали еще 570 оккупантов. Общие безвозвратные потери врага в живой силе к утру 30 августа достигли 262 410 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, под временно оккупированной Новой Каховкой уничтожили колонну оккупантов бригады, которая может быть причастна к подрыву ГЭС. На видео видно немало техники и горящий топливозаправщик. По словам автора кадров, повреждения получила практически каждая единица техники в колонне.
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