ВСУ проводят контратаки и выбивают россиян из огневых точек – ОСГВ 'Хортица'

Ситуация на восточном фронте достаточно динамична. Украинские защитники штурмуют позиции врага, идут в контратаки, выбивая оккупантов с оборонительных рубежей и из огневых точек.

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Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. Он также рассказал о наличии боеприпасов в ВСУ.

"Силы обороны штурмуют позиции противника, отражают его оборонительные рубежи и огневые точки. Мы также осуществляем свои контратакующие действия и занимаем их огневые позиции и выбиваем из рубежей. Поэтому тактическая ситуация достаточно динамична", – рассказал Волошин.

По его словам, на некоторых участках фронта украинские военные проводят успешные действия, а врагу приходится обороняться.

Волошин также отметил, что ВСУ сейчас не испытывают снарядного голода. "Все познается в сравнении", – добавил спикер.

"На фоне использования врагом большого количества боеприпасов, они нас превалировали раньше количественно, но наши ВСУ преобладают качественно. Мы тратим боеприпасы с умом, каждый снаряд – в цель", – добавил он.

Волошин также сообщил о потерях врага. Так, вчера, 16 июня, в восточной операционной зоне было уничтожено более 960 оккупантов, два танка и 17 бронемашин, 10 орудий и минометов, а также более 20 единиц автомобильной и специальной техники.

Кроме того, ВСУ уничтожили 42 укрытия и 8 складов с боеприпасами вместе с оккупантами.

В то же время по словам спикера, враг донимает авиацию, сбрасывая на украинскую территорию управляемые авиабомбы.

"Только за май вражеская авиация сбросила более 3200 КАБ по всей территории Украины. А только с начала июня – более 1050 авиационных снарядов вражеская армия забросила как раз по позициям наших защитников и по мирным населенным пунктам и городам", – отметил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение текущих суток количество боевых столкновений на фронте увеличилось до 52. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении. Также россияне несколько активизировались и в Харьковском.

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