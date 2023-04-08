ВСУ пытались освободить от оккупантов ЗАЭС в октябре, но вынуждены были отступить по веской причине – Times

В октябре 2022 года Силы обороны Украины попытались отбить у военных РФ Запорожскую атомную электростанцию, которая была оккупирована с марта. Однако операция не завершилась успехом, и причиной тому стал плотный обстрел со стороны захватчиков, слишком сильно "вцепившихся" за важный объект.

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Тогда оккупационные "власть" и российские минобороны заявляли, что ВСУ пытались взорвать десант и штурмовать ЗАЭС, однако официальный Киев этого не подтвердил, сообщает британская газета Times. В своем материале издание описало подробности операции, которые журналистам рассказали на условиях анонимности спецназовцы, представители военной разведки и Военно-морских сил Украины.

Отмечается, что события происходили в момент, когда российские военные удерживали АЭС в Энергодаре уже более полугода. К тому же они неоднократно использовали ее территорию для ведения острова по украинским населенным пунктам на другом берегу Днепра, в частности, били по крупному сталелитейному заводу в Никополе.

По данным Times, операция Сил обороны проходила в ночь на 19 октября, когда около 600 украинских бойцов на 30 катерах, забитых гранатометами MK-19, крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми средствами, пытались высадиться на левый берег реки.

"Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они не смогут применить против нас артиллерию, поскольку это атомная станция", – процитировала газета одного из воинов.

В то же время, признался он, солдаты ВСУ не ожидали, что оккупанты будут оказывать им серьезное сопротивление. По его словам, военные РФ построили вокруг ЗАЭС слишком плотную оборону, в том числе заминировали все. Когда наши воины начали приближаться, российские захватчики подтянули свои танки и артиллерию и стали обстреливать их прямо на воде.

"Пока катера спецназовцев переплывали по Днепру, другие украинские военные начали обстреливать позиции россиян, в том числе с помощью ракетных систем HIMARS. В итоге только небольшой группе удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но затем вынуждены были отступить", – пишет Times.

Журналисты говорят, что из-за риска утечки радиации подобная попытка силового штурма атомной электростанции обеспокоила даже украинских должностных лиц, которые при этом подчеркивают, что ЗАЭС важно вернуть под контроль Киева.

В частности, глава украинского "Энергоатома" Петр Котин предположил, что вернуть Запорожскую АЭС удастся, если ВСУ смогут продвинуться на южных направлениях фронта в сторону временно оккупированных Мелитополя на Запорожье и Крыма.

"Это единственный вариант вернуть электростанцию без непосредственного обстрела и прямого наступления на ее территорию. Очень опасно делать такие вещи (вести огонь. – Ред.) рядом с ядерными материалами", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта во второй раз с начала войны Запорожскую АЭС посетил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он признал, что ситуация на станции, за которую взялся "Росатом", не улучшилась.

На днях стало известно, что оккупанты похитили еще четырех атомщиков ЗАЭС. В "Энергоатоме" подчеркнули, что эти работники считались лояльными захватническим "властям".

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