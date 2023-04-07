Россияне похитили четырех работников ЗАЭС: все они были лояльны к оккупационной ''власти''

Российские военные похитили еще четырех работников Запорожской АЭС. Атомщиков вывезли в неизвестном направлении, и место их пребывания неизвестно.

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Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в Telegram. Там акцентировали, что все четыре человека считались лояльными к оккупационному руководству станции, они подписали контракты с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Среди похищенных захватчиками, в частности, был и заместитель "начальника" службы Марк Волков, сотрудничавший с россиянами.

Как отметили в "Энергоатоме", несмотря на лояльность к россиянам и "официальный" переход к ним на работу, указанные лица не предоставили оккупантам свои российские паспорта: то ли вообще их не получили, то ли тщательно скрывают. Возможно, чтобы после деоккупации не попасть в список коллаборантов.

В НАЭК считают, что именно это могло не понравиться захватчикам и стать поводом к похищению.

"Так или иначе ситуация на ЗАЭС становится все более напряженной: проверки и поиск "неблагонадежных" усиливаются, и даже сотрудничество с оккупантами не спасает от подвала или допросов", – отметили в компании.

Напомним: 29 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во второй раз побывал на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. По его словам, ситуация на Запорожской АЭС не улучшилась, в районе ядерного объекта растет военная активность и количество войск, однако не уточнил, о какой именно стороне войны идет речь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты, которые держат в оккупации Энергодар на Запорожье, продолжают там мародерства. Сейчас россияне взялись за вывоз учебного оборудования из Запорожской атомной электростанции;

– экс-председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков сообщил, что после возобновления контроля Украины над ЗАЭС понадобится много усилий, чтобы вернуть ее в безопасное рабочее состояние. Прежде всего, необходимо будет провести разминирование станции.

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