Оккупанты начали вывозить оборудование из учебно-тренировочного центра ЗАЭС – Генштаб

Военнослужащие ВС РФ, которые держат в оккупации Энергодар на Запорожье, продолжают там мародерство. Ныне оккупанты взялись за вывоз учебного оборудования из Запорожской атомной электростанции.

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Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 13 марта. Отметим, что самая большая в Европе атомная электростанция, расположенная на берегу Каховского водохранилища, находится в "лапах" российских террористов от 4 марта 2022 года.

"Российские захватчики продолжают грабить временно захваченные территории. Недавно в Энергодаре оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование", – говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что ранее на этом оборудовании проводилось обучение для повышения квалификации персонала ЗАЭС.

Со сводки о событиях на фронте 12 марта известно, что на Запорожском направлении войска РФ ведут оборонные действия. Вражеским обстрелам там подверглись районы населенных пунктов возле линии столкновения, в частности Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

Напомним: в результате ночной ракетной атаки в Украине 9 марта Запорожская АЭС была полностью обесточена. Вражеские обстрелы привели к отключению последней линии связи оккупированной станции с украинской энергосистемой.

Тогда в России цинично заявили, якобы не знают причин обесточивания Запорожской атомной электростанции. Там пожаловались, что короткое замыкание произошло на другом участке, однако остановка питания по "непонятным причинам" постигла ЗАЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты начали обозначать оборудование ЗАЭС, которое намерены унести с собой в случае отступления перед натиском контрнаступления ВСУ. Страх капитуляции не способен отнять у солдат РФ потребность в мародерстве.

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