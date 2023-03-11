Сначала ЗАЭС надо разминировать: Плачков пояснил алгоритм возвращения станции Украине

После установления контроля Украины над Запорожской атомной электростанцией потребуется много усилий, чтобы привести ее в безопасное рабочее состояние. Прежде всего, будет необходимо провести разминирование ЗАЭС.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал экс-председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков. "АЭС нельзя обстреливать артиллерией, гранатами и всем остальным, потому что атомная электростанция не проектируется для ведения военных действий на самой станции или рядом с ней, поэтому и освобождать ее очень сложно", – заметил он.

После освобождения и разминирования ЗАЭС должна вернуться под защиту Национальной гвардии Украины, "которая по закону охраняет все наши АЭС". Следующим этапом должно стать "очень глубокое инспекционное обследование всего оборудования, которое там есть", – сказал эксперт. По его словам, это связано с необходимостью проверить, что за время оккупации успели "устроить" на ядерном объекте российские военные.

"Далее надо будет возобновить украинские регулирование на АЭС", - продолжил он. Далее необходимо оценить психологическое состояние персонала. "Думаю, оно очень тяжелое", – заметил Плачков.

"И, наконец, потребуется ремонт после всего того, что русские там натворили, в том числе отремонтировать все линии, узловые подстанции и так далее", - сказал он.

"Это большая комплексная работа, которая должна быть проведена и центральными органами исполнительной власти, и самим оператором для того, чтобы внести изменения в свои лицензии. Потому что Госатомрегулирование Украины внесло изменение во все лицензии на эксплуатацию энергоблоков ЗАЭС", – подытожил он.

По оценкам эксперта, все эти вопросы можно решить достаточно быстро и вернуть Запорожскую АЭС в объединенную энергосистему Украины.

Полную версию интервью с Григорием Плачковым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 9 марта в результате массированного обстрела территории Украины российскими оккупационными войсками была повреждена последняя линия связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Электростанция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации.