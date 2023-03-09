Из-за российских обстрелов ЗАЭС полностью обесточена: оккупанты ставят мир на грань ядерной катастрофы

В результате ночной ракетной атаки в Украине 9 марта Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Вражеские обстрелы привели к отключению последней линии связи оккупированной АЭС с украинской энергосистемой.

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В настоящее время электростанция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации. В результате массированной ракетной атаки 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние. Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Также в ведомстве отметили, что после этого включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток.

"В случае невозможности возобновления внешнего питания станции, в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", – предупредили в "Энергоатоме".

В "Энергоатоме" призвали международное сообщество срочно предпринять меры для вывода российских террористических группировок с территории Запорожской АЭС, и передачи станции под полный контроль компетентного легитимного оператора.

В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы. Он подчеркнул, что это произошло на следующий день после переговоров с ООН по демилитаризации ЗАЭС.

"Очередная варварская массированная атака на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС. В настоящее время станция работает на дизельных генераторах", – написал министр.

Напомним, ночью в четверг, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, после чего в ряде областей сообщали о работе ПВО.

Ранее сообщалось, что около 05:50 и после 07:00 мощные взрывы прогремели в Киеве: с первым над местом удара в небо поднялся дым, а со вторым загорелись авто возле многоэтажки.

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