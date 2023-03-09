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В Киеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв, виднеется дым

Марина Лисничук
Кияни
1 минута
45,4 т.
В Киеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв, виднеется дым

Ночью 9 марта Россия устроила массированную атаку ракетами и дронами по регионам Украины. Около 05:50 мощный взрыв прогремел в Киеве, в небо поднялся столб дыма.

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Вероятный прилет был зафиксирован в Голосеевском районе города. Об этом сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко.

"Взрывы в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробнее – позже", – написал он.

В Киеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв, виднеется дым

Отметим, что во время воздушной тревоги, объявленной по всей стране после полуночи четверга, сначала отмечалось, что на Киевщине работает ПВО.

На утро в Киевской областной военной администрации отметили, что воздушная тревога длится уже более четырех часов.

"Опасность для Киевщины все еще сохраняется. Не покидайте безопасные места!" – призывали в КОВА.

Буквально спустя час в местных пабликах начали писать о предполагаемом прилете – по словам жителей столицы, взрыв был слишком мощным и по дыму над местом удара "видны его последствия".

В Киеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв, виднеется дым

Кличко отметил, что из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. Без света осталось примерно 15% потребителей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 5 на 6 марта страна-террорист РФ совершила очередную атаку на Киев с использованием дронов-камикадзе. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все воздушные цели.

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