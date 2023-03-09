В Киеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв, виднеется дым

Ночью 9 марта Россия устроила массированную атаку ракетами и дронами по регионам Украины. Около 05:50 мощный взрыв прогремел в Киеве, в небо поднялся столб дыма.

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Вероятный прилет был зафиксирован в Голосеевском районе города. Об этом сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко.

"Взрывы в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробнее – позже", – написал он.

Отметим, что во время воздушной тревоги, объявленной по всей стране после полуночи четверга, сначала отмечалось, что на Киевщине работает ПВО.

На утро в Киевской областной военной администрации отметили, что воздушная тревога длится уже более четырех часов.

"Опасность для Киевщины все еще сохраняется. Не покидайте безопасные места!" – призывали в КОВА.

Буквально спустя час в местных пабликах начали писать о предполагаемом прилете – по словам жителей столицы, взрыв был слишком мощным и по дыму над местом удара "видны его последствия".

Кличко отметил, что из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. Без света осталось примерно 15% потребителей.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 5 на 6 марта страна-террорист РФ совершила очередную атаку на Киев с использованием дронов-камикадзе. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все воздушные цели.

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