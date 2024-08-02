ВСУ работают на истощение боевого потенциала оккупантов: на фронте произошло 98 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в Украине в четверг, 1 августа, произошло 98 боевых столкновений военных Сил обороны с российским оккупационным войском. Армия государства-агрессора продолжает активно атаковать украинских защитников на Покровском и Торецком направлениях, кроме того, враг активизировался на Ореховском направлении.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке с фронта по состоянию на 22:00. Там подчеркнули, что Силы обороны направляют усилия, чтобы сорвать планы российских оккупантов и истощить их боевой потенциал.

На Харьковском направлении захватчики трижды безуспешно штурмовали позиции ВСУ в районах Тихого и Волчанского. Возле Волчанска продолжается еще один бой.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал укрепления украинских подразделений в районах Андреевки, Стельмаховки и Песчаного. Успеха не имел.

На Лиманском направлении российские войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Торское и Макеевка.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Ивановского и Андреевки.

На Северском направлении наши войска остановили девять попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, Спорного, Иванодарьевки и Выемки. оккупанты понесли потери. Еще одно сражение, в районе Выемки, продолжается.

На Торецком направлении оккупанты 16 раз штурмовали в районах Железного, Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Продолжаются боевые действия на четырех локациях – враг давит, пытаясь продвинуться в районах Нью-Йорка и Северного.

На Покровском направлении противник совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность оккупантов – в районах Новоалександровки, Прогресса и Желанного. Шесть боестолкновений на направлении еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, ВСУ ликвидировали 92 и ранили 135 оккупантов. Уничтожены два автомобиля и пушка Д-30. Также обезврежены четыре вражеских авто, САУ 2С1 "Гвоздика" и РСЗО БМ-21 "Град" захватчиков.

На Кураховском направлении произошло четыре боевых столкновения. Террористы безуспешно пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка.

На Времивском направлении поражением врага завершился бой у Водяного.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил две атаки неподалеку от населенных пунктов Работино и Малая Токмачка. Удачи не имел.

На Приднепровском направлении вражеский штурм на левобережье Днепра потерпел неудачу.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года Силы обороны Украины обошли Россию по количеству и качеству ударов, нанесенных дальнобойными БПЛА. РФ атаковала нашу территорию 426 дронами-камикадзе типа "Шахед", а Украина нанесла удары более чем 520 дронами дальнего радиуса.

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