ВСУ разрушили важную для врага дорогу под Покровском: какие последствия

Украинские войска нанесли точный удар по важному для российских сил логистическому маршруту в Донецкой области, соединяющему Селидово и Покровск. В результате авиаудара дорога была полностью разрушена.

Эта операция наших защитников препятствует противнику продвигаться в Покровск на легкой технике и затрудняет снабжение для его подразделений. Соответствующие кадры показал 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску В результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск. Таким образом, россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в Покровск на легкой технике", – говорится в сообщении.

На других участках украинские военные дополнительно устанавливают инженерные заграждения, затрудняющие передвижение вражеских сил. По информации украинского командования, оккупационные войска вынуждены отправлять на расчистку этих заграждений хорошо подготовленные подразделения, которых часто называют "смертниками".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в городе Покровск на востоке Донецкой области. По его словам, российские войска продолжают прилагать усилия, чтобы взять город под контроль. В то же время глава государства отметил, что любое решение о выводе украинских войск должно приниматься военным командованием на местах.

