'Ситуация очень сложная': Зеленский объяснил, возможен ли вывод войск из Покровска

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в городе Покровск на востоке Донецкой области. По его словам, российские войска продолжают предпринимать усилия, чтобы взять город под контроль.

В то же время глава государства отметил, что любое решение о выводе украинских войск должно приниматься военным командованием на местах. Об этом президент заявил в интервью Bloomberg.

Новость дополняется…