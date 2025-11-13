"Ситуация очень сложная": Зеленский объяснил, возможен ли вывод войск из Покровска
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в городе Покровск на востоке Донецкой области. По его словам, российские войска продолжают предпринимать усилия, чтобы взять город под контроль.
В то же время глава государства отметил, что любое решение о выводе украинских войск должно приниматься военным командованием на местах. Об этом президент заявил в интервью Bloomberg.
