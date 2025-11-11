У врага многочисленное преимущество в силах и средствах: Сырский сообщил об оккупации Россией трех сел на Запорожье

Силы обороны 11 ноября отступили с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожской области. После этого в командовании Вооруженных сил Украины сообщили об оккупации Россией трех сел на Запорожском направлении.

В частности, в области временно оккупированы Охотничье, Успеновка и Новониколаевка. Об этом сообщил командующий ВСУ Александр Сырский.

Запорожское направление

По словам командующего ВСУ, враг использует ту же тактику, что и на Покровском направлении – инфильтрация между позициями наших защитников. Причем оккупанты для этого воспользовались погодными условиями – густым туманом.

"Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным превосходством в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта", – в частности, отметил Сырский.

В свою очередь воины группировки войск "Юг" ведут изнурительные бои за Ровнополье и Яблоково. "Принимаются соответствующие меры поддержки, комбинированным огнем агрессору нанесены значительные потери", – добавил командующий ВСУ.

Потери оккупантов

"Каждый метр нашей земли стоит захватчикам сотен жизней военных. Только в операционной зоне Группировки войск "Юг" за трое последних суток оккупанты потеряли около 800 человек и более сотни единиц различной военной техники", – подчеркнул Сирский.

Он отметил, что Силы обороны "действуют по принципу активной обороны", и в "сложных условиях превосходящего противника наши подразделения отражают атаки на большинстве направлений и продолжают поисково-ударные действия на определенных участках".

Харьковщина и Донбасс

Поисково-ударные действия и отражение атак продолжаются и на Харьковщине, по словам Сырского, в районе Купянска.

Однако оккупанты, по утверждению командующего, "наиболее активны на Покровском направлении", что на Донбассе.

"Сегодня около 40 процентов боев пришлось именно на него. Враг там стабильно несет значительные потери", – отметил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском и Мирноградском направлениях продолжаются ожесточенные бои с десятками попыток россиян проводить штурмовые действия. Существуют серьезные риски для украинских подразделений, которые с трудом могут получать подкрепление, заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

В Мирнограде не осталось ни одного уцелевшего здания – город, в котором до полномасштабного вторжения проживало около 50 тысяч человек, лежит в руинах после длительных боев. Видео, показывающее масштабы разрушений, смотрите в нашем материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!