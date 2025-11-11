Силы обороны отошли с позиций возле четырех населенных пунктов на Запорожье: Волошин рассказал о ситуации. Карта

У российской оккупационной армии есть определенное продвижение в Запорожской области. Силам обороны Украины пришлось отойти с позиций возле четырех населенных пунктов.

Об этом во вторник, 11 ноября, заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Он в комментарии СМИ рассказал об оперативной ситуации.

Из-за массированных штурмов, более 400 артобстрелов в сутки и уничтожения укрытий украинским защитникам пришлось отойти из районов Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки, Новониколаевки, отметил военный.

За Ровнополье, Сладкое и Яблочное продолжаются жестокие бои.

Добавим: на карте DeepState Новое и Новоуспеновское обозначены серой зоной, а Охотничье, Успеновка, Новониколаевка отнесены к территориям, которые занял враг. Эти карты публикуются с задержкой, то есть они были актуальными по состоянию на 10 ноября.

Как писал OBOZ.UA:

– Тем временем на Покровском и Мирноградском направлениях (Донецкая область) продолжаются ожесточенные бои с десятками попыток россиян проводить штурмовые действия. Существуют серьезные риски для украинских подразделений, которые с трудом могут получать подкрепление, заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

– В Мирнограде не осталось ни одного уцелевшего здания – город, в котором до полномасштабного вторжения проживало около 50 тысяч человек, лежит в руинах после длительных боев. Видео, показывающее масштабы разрушений, смотрите в нашем материале по ссылке.

