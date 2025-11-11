'Есть очень серьезные риски': Селезнев оценил ситуацию в Покровске и Мирнограде

На Покровском и Мирноградском направлениях продолжаются ожесточенные бои с десятками попыток россиян проводить штурмовые действия. Поэтому говорить о значительном уменьшении боевых действий на этом участке фронта пока нельзя.

Кроме того, существуют серьезные риски для украинских подразделений, которые с трудом могут получать подкрепление. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Ситуация в Покровске

По словам эксперта, на пике боевых столкновений в районе Покровска было под сотню. Сейчас за сутки оккупанты атакуют 80-90 раз, однако говорить о значительном уменьшении боевых столкновений не приходится.

Селезнев отметил, что сейчас противник продолжает накапливать соответствующие силы, средства и ресурсы для последующих атак. При этом стоит учитывать, что именно фактор ресурсов сейчас является ключевым, который влияет на ситуацию на поле боя.

Военный эксперт отметил, что противник будет продолжать свою тактику инфильтрации на территории Покровска и будет бить по тылам и логистическим маршрутам, считая, что таким образом он постепенно выхолостит украинские оборонные возможности.

"Ситуация на этом участке фронта остается очень сложной. И эта сложность обусловлена ​​не только инфильтрацией, но прежде всего попытками противника бить по нашим тылам. То, что мы частично смогли расширить, разжать клещи оперативного окружения в районе Родинского и в населенном пункте Первое Мая к юго-западу от Покровска, в известной степени дает нам возможность перевести дыхание", – заявил Селезнев.

Фактор риска в Мирнограде

Также он отметил, что говорить о полной стабилизации ситуации на этом участке фронта пока нельзя, потому что огромное количество ресурсов враг перебросил именно под Покровск. В то же время сложная ситуация сложилась в Мирнограде, где украинские военные находятся в серьезном риске.

"Я думаю, что сложная ситуация для наших защитников Мирнограда. Фактически боевые действия в самом населенном пункте не продолжаются, но из-за больших рисков с обеспечением нашего гарнизона, действующего на этом участке фронта – а там задействовано подразделение двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины – очень серьезные риски", – рассказал Селезнев.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают удерживать оборону в районе Покровска и Мирнограда. Несмотря на сложную ситуацию на этом участке фронта, Силы обороны сражаются за удержание кармана на юго-восток от районного центра.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, украинские военные продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области. Ситуация там остается сложной и изменчивой. Однако, несмотря на это, логистика в Мирноград осуществляется.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!