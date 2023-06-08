ВСУ совместно с 'Метинвестом' построили уже три линии обороны у Покровска

Военные инженеры Вооруженных Сил Украины возводят фортификационные сооружения вокруг Покровска Донецкой области. Работы приступили еще год назад, за это время построили три линии обороны. Спецтехнику, горючее и специалистов для проведения работ предоставила компания Метинвест Ахметова.

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Всего же для обеспечения безопасности покровского общества компания направила уже 10 миллионов гривен.

"В пиковые моменты для работы над укреплением было задействовано до пяти единиц спецтехники. При необходимости эти сооружения будут прикрывать наших воинов и гражданских от вражеского огня", - говорится в сообщении компании.

Напомним, за 15 месяцев полномасштабной войны компания Метинвест Ахметова направила на помощь Украине и ее гражданам 3,7 млрд. грн. Более 2 млрд грн были направлены на нужды армии - в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт". ВСУ получили от компании 1 200 дронов, 1 700 тепловизоров, 376 автомобилей, в том числе и "скорых". А для заправки техники предоставлено 1,2 млн литров горючего.

Также компания на своих предприятиях производит специальную бронированную сталь, из которой производят бронежилеты (на фронт направлено уже более 150 тыс. единиц) и специальные защитные элементы для авто на передовой. Кроме того, на горячие направления Метинвест направил уже более 200 мобильных укрытий из волнистой стали: при правильной установке такое укрытие выдерживает обстрел 152-мм снарядами.