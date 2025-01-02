ВСУ срывают коварные планы врага и наносят урон: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

В Украине за неполные сутки 2 января (по состоянию на 16:00) насчитывалось 72 боевых столкновения. Больше всего – 20 – произошло на Покровском направлении.

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Сводкой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил. "Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике", – отметила пресс-служба.

С территории РФ армия агрессора обстреляла приграничные населенные пункты Бачевск и Порозок Сумской области, а также Тимофеевку Харьковской области. По районам Таратутино и Покровки на Сумщине российские самолеты ударили КАБами.

Защитники страны отбили две атаки у города Волчанск на Харьковском направлении.

На Купянском направлении противник совершил три штурма недалеко от Западного, Двуречной и Кругляковки. Одно боестолкновение закончилось, еще два (на 16:00 четверга) продолжались. Авиационные удары КАБами пережили Песчаное и Ивановка.

На Лиманском направлении захватническая армия 10 раз атаковала вблизи Надежды, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Три боя еще не завершились, семь – остановлены Силами обороны Украины.

На Северском направлении авиация России ударила по Дроновке, Пазено и Северскому, применив четыре КАБа.

На Краматорском направлении украинские продолжают бои с захватчиками в районе Часова Яра и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку от Торецка и Щербиновки. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще два продолжались. Удары тремя управляемыми авиабомбами потерпела Константиновка.

На Покровском направлении оккупанты предприняли 20 попыток потеснить наших защитников с позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое, Нововасиловка. Силы обороны сдерживают напор и отразили 18 атак, два боя продолжались. Россияне ударили авиацией по Яблоновке.

Враг на Кураховском направлении 13 раз атаковал вблизи Курахово и Шевченко. 11 боев завершено, еще два продолжались.

На Времивском направлении оккупанты 13 раз безрезультатно атаковали позиции наших войск возле Янтарного, в направлении Константинополя и Новоселки. Вражеские авиаудары произошли в районах Улаклов, Андреевки, Новополя (четыре КАБа плюс неуправляемые авиационные ракеты).

На Ореховском направлении ВС РФ продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры. Враг нанес удары НАРами по Малым Щербакам и Пятихаткам.

На Приднепровском направлении российские захватчики дважды без успеха штурмовали наши позиции. Ситуация контролируемая.

В Курской области России украинские защитники отбили одну атаку захватчиков, еще два боестолкновения продолжались. Россияне нанесли пять авиационных ударов по собственной территории, сбросив при этом пять КАБов.

На других направлениях фронта существенных изменений в ситуации не было.

"Поддерживайте украинское войско! Победим! Слава Украине!" – такими словами в ГШ ВСУ закончили сводку.

Как писал OBOZ.UA, 2 января президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сырского об обстановке на фронте в Украине и в районе проведения Курской операции.

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